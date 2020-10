Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kaksi painorajoitettua siltaa Satakunnassa

Raumalla, Kodisjoella uusitaan maantiellä 12635 (Ihodentie) sijaitseva puurakenteinen ja -kantinen Uusisilta ja Eurassa, Kiukaisissa uusitaan maantiellä 12787 (Ilmoitussuontie) sijaitseva puukantinen Eurakosken vanha silta. Molemmilta silloilta poistuu raskasta liikennettä haittaava painorajoitus sillan uusimisen myötä. Töiden ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Uudet sillat avataan liikenteelle tammikuussa 2021, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä keväällä.

Raumalla, Kodisjoella uusitaan maantiellä 12635 (Ihodentie) sijaitseva puurakenteinen ja -kantinen Uusisilta. Liikenne ohjataan siltapaikan viereen rakennettavalle kiertotielle uusimistyön ajaksi. Työt kohteessa aloitetaan viikolla 43 työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteutuksella sekä siltapaikalle tehtävän kiertotien rakentamisella. Uusittu Uusisilta avataan liikenteelle tammikuussa 2021. Vanhalle sillalle asetettu painorajoitus poistuu hankkeen myötä. Liikennemäärä siltapaikalla on 156 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Eurassa, Kiukaisissa uusitaan maantiellä 12787 (Ilmoitussuontie) sijaitseva puukantinen Eurakosken vanha silta. Työt kohteessa aloitetaan viikolla 43 työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteutuksella. Siltapaikalle ei voida rakentaa tilan puutteen vuoksi työnaikaista kiertotietä. Sen vuoksi liikenne joudutaan ohjaamaan töiden ajaksi vaihtoehtoisille kiertoreiteille. Siltapaikan voi kiertää Mäkelänkaaren tai maanteiden 209 ja 43 kautta. Kiertotien pituus on muutamia kilometrejä. Tie katkaistaan siltapaikalla sillan purkutöiden alkaessa viikolla 45. Viereinen Kylä-Peron kevyenliikenteen silta on töiden ajan normaalisti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytettävissä. Hankkeen myötä myös sillan nimi vaihtuu Kylä-Peron sillaksi. Uusi Kylä-Peron silta avataan liikenteelle tammikuussa 2021. Vanhalle sillalle asetettu painorajoitus poistuu hankkeen myötä. Liikennemäärä siltapaikalla on 325 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Molemmilla silloilla suoritetaan vielä keväällä 2021 viimeistelytöitä, kuten luiskien muotoilua, verhouksia sekä päällystystöitä. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa 2021.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Joonas Halmeenmäki, p. 050 397 7078

- Destia Oy, työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797 ja työmaapäällikkö Kimmo Harju, p. 040 635 2788.