Vastasyntyneiden vaatteet jäävät yhä useammin hyllyyn

Kokemusasiantuntijuus yleistyy Pirkanmaan mielenterveyspalveluissa 10.9.2018 12:50 | Tiedote

Tays on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa vahvistetaan vertaisauttamisen ja kokemusasiantuntijuuden menetelmiä mielenterveyspalveluissa. Taysin mielenterveyspalvelujen Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Sastamalan toimipisteissä kehitetään tästä syksystä lähtien palveluja niin, että mielenterveysasiakkaan elämäntilanne huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin. Mukana koulutuksissa on kokemusasiantuntijoita, jotka ovat itse käyttäneet mielenterveyspalveluja. – Vertaisuuden ja kokemuksellisuuden huomioiminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisten asennemuutosta. Hoidossa tulee nähdä entistä enemmän myös muita ulottuvuuksia kuin lääketieteellisiä seikkoja, kertoo hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kristiina Ala-Vannesluoma. Asennemuutosta edellyttää myös se, että asiakas on hoitosuhteessa yhä enemmän kumppani kuin hoidon kohde. – Yhdessä asiakkaan kanssa yritetään löytää ne vahvuudet, jotk