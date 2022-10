Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset luovat epävarmuutta Kainuun elinkeinoelämään ja työllisyyteen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa vahvasti myös Kainuuseen. Muun muassa kuljetuskustannusten, energian ja materiaalien hintojen nousu, muu inflaatio sekä komponenttien saatavuusongelmat luovat epävarmuutta ja heikentävät yritysten kannattavuutta. Yritysten tilanne on ollut jo muutenkin hankala pitkään jatkuneen poikkeusajan vuoksi, mutta konkurssien määrä ei ole onneksi kasvanut ainakaan toistaiseksi.

Työttömyys on Kainuussa ennätyksellisen matalalla eikä suurta kasvua ole näköpiirissä. Epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt tältäkin osin ja tulevan työllisyyskehityksen arviointi on vielä osittain haastavaa. Pitemmällä aikavälillä työttömyyden pienentyminen jatkuu jo pelkästään työttömien runsaan eläköitymisen vuoksi.

Pula osaavasta työvoimasta on suuri ja todennäköisesti pahenee entisestään tulevina vuosina, sillä maakunnan työikäisten määrä vähenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan viidesosan vuoteen 2040. Nopeita ratkaisuja ei ole vaan tarvitaan laajasti erilaisia toimenpiteitä. Pelkästään kotimainen työvoima ei riitä vastaisuudessakaan ja maahanmuuton huomattava lisääminen on välttämätöntä.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja työmarkkinoilla on työvoiman osaamisen ja nykyajan työelämän vaatimusten kohtaanto-ongelma. Osaamistasoa parannetaan kattavasti erilaisin toimin osaamistarpeiden ennakoinnista ja koulutusten kehittämisestä yhteishankintakoulutuksiin. Kainuuseen pitää lisäksi luoda monenlaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia yhteistyössä työnantajien kanssa. Yritystenkin tulee lisätä investointeja ja panostuksia TKI-toimintaan kilpailukykynsä parantamiseksi.

Alueelliset kehitysnäkymät katsaus on luettavissa osoitteessa: https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat