Viestintätyö jakautuu yhä useammalle työyhteisön jäsenelle - edellyttää uudenlaista johtamista

KTM Kaisa Pekkala tutki väitöskirjassaan, millaisia merkityksiä ja käsityksiä työntekijät ja organisaatioiden johto liittävät työntekijöiden viestintärooliin sosiaalisessa mediassa.

"Koin tärkeäksi tutkia aihetta molempien, niin johdon kuin työntekijöidenkin näkökulmasta, sillä aikaisempaa tutkimusta aiheesta on varsin vähän tarjolla. Yhdessä nämä näkökulmat lisäävät ymmärrystä viestintätyön jakautumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä työpaikoilla.”

Pekkalan mukaan etenkin asiantuntijaorganisaatiot ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi työntekijöidensä viestintäaktiivisuudesta ja -kyvykkyydestä digitaalisessa viestintäympäristössä.

"Monet työnantajat kannustavat työntekijöitään hyödyntämään somea ammatillisesti ja ovat kehittäneet käytänteitä ja koulutuksia, joilla työntekijöitä tuetaan tässä uudessa roolissa", Pekkala kuvaa.

Sosiaalinen media osana työnkuvaa

Pekkala havaitsi, että aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa työntekijöiden someviestintää on pidetty pääosin vapaaehtoisena toimintana ja eräänlaisena organisaatiokansalaisuuden, ’organizational citizenship behavior’, muotona.

”Omassa tutkimuksessani kävi ilmi, että viestintäroolit ovat muutoksessa ja osa työntekijöistä pitää someviestintää sellaisena tehtävänä, jota heiltä odotetaan osana työnkuvaa.”

Työelämän viestinnällistyminen ja viestintäympäristön digitalisoituminen vaativat työntekijöiltä uusia taitoja ja totuttautumista uusiin toimintatapoihin.

"Tulosten pohjalta näyttää siltä viestintätyö jakautuu organisaatioissa yhä useammalle. Samaan aikaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että monet työntekijöistä eivät vielä luota kykyihinsä toimia tällaisessa uudessa roolissa", Pekkala kuvaa.

Viestinnällistyminen muokkaa asiantuntijatyötä

Väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten sosiaalisen median ammatillinen hyödyntäminen nähdään osana asiantuntijatyötä. Lisäksi se tekee näkyväksi viestinnän johtamisen muutoksen, mihin liittyvät niin viestintäteknologian, viestintäroolien kuin osaamistarpeidenkin muutos.

"Tulokset indikoivat sitä, että organisaatioilla on tärkeä tehtävä työikäisten viestintäkyvykkyyden kehittämisessä uudessa digitaalisessa työympäristössä", Pekkala mainitsee ja jatkaa:

"Toivon, että tämä väitöskirja inspiroi lisätutkimusta aiheesta, sillä ilmiönä työelämän viestinnällistyminen koskettaa lähes kaikkia työntekijöitä ja organisaatioita asiantuntijasektorilla. On tärkeää, että ymmärrämme millaisia vaikutuksia sillä on työelämän laatuun, ja miten se pitäisi ottaa huomioon johtamisessa.”

Tutkimuksen aineisto koostui 23 haastattelusta ja 1179 kyselytutkimuksen vastauksesta. Aineisto kerättiin suomalaisista asiantuntijaorganisaatioista.

KTM Kaisa Pekkalan viestinnän johtamisen väitöskirjan "Social media and new forms of communicative work" tarkastustilaisuus pidetään 8.10.2021 klo 12–16. Vastaväittäjänä toimii professori Joep Cornelissen (Erasmus University) ja kustoksena professori Chiara Valentini (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuus pidetään englanniksi. Yleisö voi tilaisuuden lopussa osoittaa mahdolliset kysymyksensä kustokselle, puh. +358408283316

Lisätietoja:

Kaisa Pekkala, kaisa.k.pekkala@jyu.fi, +358405456333