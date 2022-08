Viimeiset Ylisfestarit järjestetään lauantaina 13. elokuuta Nokian Pitkäniemessä

Ukrainatalo sai etiikkapalkinnon 30.6.2022 13:30:24 EEST | Tiedote

Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahaston vuosittainen etiikkapalkinto on tänä vuonna myönnetty Tampereella toimivalle Ukrainatalolle. Palkinto on 6000 euroa. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntää Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja sen hoitoeettinen neuvottelukunta. Ukrainatalo perustettiin keväällä 2022, ja se on ensimmäinen Suomessa toimiva sotaa paenneille ukrainalaisille tarkoitettu kohtaamispaikka. Ukrainatalon tavoitteena on edistää kotoutumista, työllistymistä sekä verkostoitumista. Avoimin ovin toimiva talo tarjoaa yhteisöllisyyden lisäksi myös käytännön tukea. Apua on mahdollista saada esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan hakemiseen sekä asuntojen ja majoituksen etsimiseen. Lapsille järjestetään kerhotoimintaa, ja nuorille aikuisille se toimii myös oppimiskeskuksena. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja ukrainalaisten kulttuurin tuntemusta. Ukrainatalo toimii vapaaehtoisvoimin, ja sen käyttäjät tulevat ympäri Suomea. Pirkanmaan etiikan edistämispalkinnon saajaksi voi