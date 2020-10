Vinokino-elokuvafestivaalin ohjelmisto vuodelle 2020 julkaistu

Turun seudun Seta ry:n (TuSeta) järjestämä Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jolla näytetään vain ja ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoita kertovia elokuvia. Tänäkin vuonna ohjelmistoon valitut elokuvat käsittelevät seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta monipuolisesti. Festivaalilla näytetään kolmen päivän aikana seitsemän pitkää laatuelokuvaa, kolme ajankohtaista dokumenttia ja kaksi huolella laadittua lyhytelokuvakoostetta. 29. Vinokino-elokuvafestivaali järjestetään Turussa 23. - 25.10. Kino Dianassa ja Helsingissä 27. - 29.11. Cinema Orionissa. Lisäksi näytöksiä on Oulussa loka-marraskuun vaihteessa ja Tampereella marraskuun alussa.Vuoden 2020 ohjelmistovalinnoissa korostuvat laatu ja ajankohtaisuus.

Sisältö lyhyesti:

- Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jonka ohjelmisto koostuu täysin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertovista tarinoista

- Vinokinon järjestää Turun seudun seta, näytöksiä on suunniteltu Helsinkiin,Ouluun, Tampereelle ja Turkuun

- Ohjelmistoon kuuluu fiktioelokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvakoosteita

- Koronapandemian torjunta huomioidaan festivaalijärjestelyissä

Sateenkaarevien elokuvien viikonlopun avaa Monica Zanettin ohjaama australialaiskomedia Ellie & Abbie (& Ellie's Dead Aunt), lämminhenkinen komedia 17-vuotiaasta Elliestä (Sophie Hawkshaw). Ellie on ihastunut luokkakaveriinsa Abbieen ja haluaisi pyytää hänet kanssaan koulun päättäjäistansseihin, mutta rohkeus ei tahdo riittää. Kun Ellie saa yllättäen apua kuolleelta tädiltään, mutkistuvat asiat entisestään eikä koomisilta tilanteilta vältytä. Ellien äitiä elokuvassa esittää Kotiin takaisin -sarjasta tuttu Marta Dusseldorp.

– Kepeiden komedioiden lisäksi ohjelmistossa on tänä vuonna todella laadukkaita draamaelokuvia. Esimerkiksi Moffie on elokuvakerronnallisesti erittäin taidokas. Tu Me Manques on puolestaan elokuva, jota voin suositella kaikille hyvien elokuvien ystäville, kertoo Vinokinon ohjelmistosta koordinaattori Antti Tiainen.

Laadukkaiden pitkien elokuvien lisäksi Vinokinon ohjelmistoon kuuluu tuttuun tapaan ajankohtaisia dokumentteja. Tänä vuonna peräti kaksi dokumenttia pureutuu Venäjän heikentyneeseen ihmisoikeustilanteeseen. Lauantain ohjelmiston avaa Paul Ricen ohjaama dokumentti A Worm in the Heart, joka on kokoelma koskettavia tositarinoita LHBTQIA+-yhteisön elämästä nyky-Venäjällä. Sunnuntain ohjelmiston avaajana on David Francen ohjaama Welcome to Chechnya. Tämä hätkähdyttävä dokumentti on kuvaus aktivisteista, jotka oman henkensä uhalla auttavat vainon kohteeksi joutuneita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia pakenemaan Tšetšeniasta vuoden 2017 puhdistusoperaation alettua.

– Nämä dokumentit eivät välttämättä ole helppoja katsottavia, mutta haluamme tuoda esiin Venäjän heikentyneen ihmisoikeustilanteen, toteaa Tiainen. – Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien tilanne ei ole Venäjällä muuttunut yhtään paremmaksi, päin vastoin, joten dokumentit on yhä valitettavan ajankohtaisia, hän

jatkaa.

Kolmas dokumentti on Emmy-voittaja Michael Barnettin ohjaama Changing the Game, joka kertoo kolmesta urheilevasta transnuoresta. –Tämä dokumentti sopii hyvin yläkoululaisille ja lukiolaisille katsottaviksi. Dokumentti tuo esiin monia näkökulmia, joita voi käsitellä osana eri oppiaineita, vinkkaa Vinokinon tiedottaja Nina Kurki.

Vinokinon ohjelmistossa on tänä vuonna mukana kaksi lyhytelokuvakoostetta.

– Lyhytelokuvakooste Queer Gender sisältää lyhytelokuvia sukupuolen ja kehojen moninaisuudesta, ja sen kiinnostavimpiin elokuviin kuuluu havaijilaisanimaatio Kapaemahu, joka kertoo tarinan muinaisista transsukupuolisista parantajahengistä, kertoo Tiainen.Toinen lyhytelokuvakooste Queer Desire on kokoelma ihmisten välisestä vetovoimasta kertovia elokuvia.

– Tämän koosteen mielenkiintoisin elokuva suomalaisesta näkökulmasta on Bonnie Moirin ohjaama australialaistuotanto We're Not Here, jonka toisessa pääosassa on suomalainen Pekka Strang, jatkaa koosteet tehnyt koordinaattori.

Koronapandemian seurauksena festivaalilla kiinnitetään erityisen paljon huomiota hygieniaan ja kävijöiden turvallisuuteen. Turussa ja Helsingissä on festivaalin aikana kävijöille tarjolla käsidesiä ja kasvomaskeja. Tampereen ja Oulun näytöksistä vastaavat paikalliset Setan järjestöt, joten käytännöt voivat näillä paikkakunnilla olla erilaiset.



– Toivomme osallistujien käyttävän Koronavilkku-sovellusta TuSetan järjestämissä tapahtumissa, linjaa TuSetan hallituksen puheenjohtaja Taija Ahlstedt. –Tavoitteenamme on toteuttaa kaikin puolin turvallinen tapahtuma, joten seuraamme tarkasti viranomaisten ohjeita ja suosituksia, Ahlstedt jatkaa. Tämän hetkisten tietojen valossa festivaalin voi järjestää, mutta muutokset ovat mahdollisia.