Vinokino esittää sateenkaarevia elokuvia viidellä paikkakunnalla

Vinokino-elokuvafestivaali järjestetään tänä vuonna viidessä eri kaupungissa. Pääfestivaalit ovat Turussa 13.-16.10. ja Helsingissä 3.-6.11. Molemmissa kaupungeissa esitetään Vinokinon ohjelmisto kokonaisuudessaan. Lisäksi osa ohjelmistosta on mahdollista nähdä Joensuussa 26.-29.10., Jyväskylässä 8.-10.11. ja Oulussa 25.-27.11. Nämä näytökset järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vinokinon elokuvavalikoimasta löytyy jälleen monipuolinen kattaus eri genrejä edustavia pitkiä ja lyhyitä HLBTIQ-aiheisia elokuvia.Mukana ohjelmistossa on esimerkiksi viime vuonna Cannesin elokuvajuhlilla Un Certain Regard -sarjassa esitetty taiwanilais-itävaltalainen Moneyboys, joka kuvaa Kiinan maaseudulla kasvaneen Fein elämää kaupungissa seksityöläisenä. Yhteiskunnallista teemaa Vinokinon näytöksiin tuo lisäksi vuonna 2021 Cannesin pääsarjassa kilpaillut ja Queer Palm -palkinnon saanut draamaelokuva The Divide. Elokuvassa sarjakuvataitelija Raf juuttuu tyttöystävänsä Julien kanssa ensiapuun keskelle keltaliivien mielenosoitusta. Täyteen ahdetussa sairaalarakennuksessa sekä ihmissuhteet että yhteiskunnan liitokset alkavat rakoilla.

Festivaalin elokuvat tuovat esiin myös sukupuolen moninaisuuden teemoja monipuolisesti. Sundancen elokuvajuhlilla kahdella palkinnollla huomioitu kanadalainen dokumenttielokuva Framing Agnes pyrkii muuttamaan transhistorian esittämisen ja kuvaamisen tapoja tuomalla valkokankaalle transtaustaisia näyttelijöitä, jotka uudelleenesittävät 1950-luvun tosielämän kertomuksia transihmisyydestä. Koskettavan draaman Death and Bowlingin päähenkilö on transsukupuolinen näyttelijä X, jonka elämä mullistuu hänen keilailukerhonsa johtajan kuollessa yllättäen. Transrepresentaatiota käsittelevä Death and Bowling onkin yksi ensimmäisiä täysimittaisia elokuvia, joka on miltei kokonaan transtekijöiden ja -näyttelijöiden tekemä. Brasilialainen draama Private Desert kertoo Danielista, joka lähtee kolmen tuhannen kilometrin päähän etsimään netti-ihastustaan Saraa. Brasilian ehdokas tämän vuoden parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi muovaa etsintöjen edetessä Saran ja Danielin etäsuhteesta vaikuttavan queer-tarinan, vaikka päähenkilöiden seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei asetukaan yksiselitteisesti mihinkään kategoriaan.

Kevyempää viihdepuolta Vinokinossa edustavat tänä vuonna muun muassa pohjoismainen nuortenelokuva So Damn Easy Going ja lyhytelokuvakooste Beautiful Strangers. Christoffer Sandlerin ohjaama So Damn Easy Going seuraa luokkakaveriinsa ihastuneen kahdeksantoistavuotiaan Joannan elämää, kun hän yrittää keksiä keinoja loppuneiden ADHD lääkkeiden saamiseksi. Toisilleen tuntemattomien ihmisten kohtaamisista kertovaan Beautiful Strangers -lyhytelokuvakattaukseen on koottu hykerryttävä kokoelma niin komediaa, kauhua kuin draamaakin sisältäviä lyhytelokuvia.