Vinokino-viikko käynnistyy tiistaina

Sateenkaarevien elokuvien festivaali Vinokino järjestetään Turussa 23. - 25.10. Kino Dianassa. Festivaalilla näytetään kolmen päivän aikana seitsemän pitkää elokuvaa, kolme dokumenttia ja kaksi lyhytelokuvakoostetta. Ennen festivaaliviikonloppua on Bar Ö:ssä kaksi maksutonta dokumenttielokuvanäytöstä: Pier Kids tiistaina 20.10. klo 18.00 ja Ahead of the Curve keskiviikkona 21.10. klo 18.00.

Sisältö lyhyesti:

- Sateenkaarevien elokuvien festivaali Vinokino järjestetään Turussa 23. - 25.10.

- Ohjelmistoon kuuluu fiktioelokuvia, lyhytelokuvakoosteita ja dokumentteja.

- Festivaali kerää myös rahaa Venäjän sateenkaarivähemmistöille.

- Koronapandemia on huomioitu festivaalijärjestelyissä esimerkiksi turvaväleillä ja esitysten rajoitetulla lipunmyynnillä.



– Sateenkaarevuuden lisäksi on Pier Kids mielenkiintoinen dokumentti myös Black Lives Matter -näkökulmasta. Se seuraa kolmen mustan nuoren elämää kuvaten sitä, miten 50 vuotta Stonewallin mellakoiden jälkeen yhä edelleen monet kotoaan häädetyt sateenkaarinuoret elävät kodittomina New Yorkissa, kertoo Vinokinon koordinaattori Antti Tiainen ohjelmistoon kuuluvasta ajankohtaisesta dokumentista.

Keskiviikkona näytettävä dokumentti Ahead of the Curve puolestaan kertoo Franco Stevensin, Curve-lehden perustajan tarinan. Elokuvassa seuraaan maailman ostetuimman lesboille suunnatun aikakauslehden eri vaiheita 90-luvun alusta tähän päivään. -Suosittelen tätä dokumenttia kaikille niille, jotka pitävät inspiroivista tarinoista, vinkkaa Vinokinon tiedottaja Nina Kurki.

Festivaaliviikonlopun ensimmäisenä elokuvana nähdään Monica Zanettin ohjaama australialaiskomedia Ellie & Abbie (& Ellie's Dead Aunt), joka on hellyyttävä komedia 17-vuotiaasta Elliestä (Sophie Hawkshaw). Ellien äitiä elokuvassa esittää Kotiin takaisin -sarjasta tuttu Marta Dusseldorp.

– Kepeiden komedioiden lisäksi ohjelmistossa on tänäkin vuonna laadukkaita draamaelokuvia. Esimerkiksi Moffie on elokuvakerronnallisesti erittäin taidokas. Queer Desire lyhytelokuvakoosteeseen puolestaan kuuluu lyhytelokuva We're Not Here, jonka toisessa pääosassa on Jussi-palkittu Pekka Strang, kertoo Tiainen tämän vuoden ohjelmiston muutamista tärpeistä.

Laadukkaiden pitkien elokuvien ohella festivaaliohjelmistoon kuuluu tuttuun tapaan ajankohtaisia dokumentteja. Tänä vuonna peräti kaksi dokumenttia pureutuu Venäjän heikentyneeseen ihmisoikeustilanteeseen.

– Dokumentit A Worm in the Heart ja Welcome to Chechnya eivät välttämättä ole helppoja katsoa, mutta haluamme tuoda esiin ja nostaa keskusteluun Venäjän heikentyneen ihmisoikeustilanteen, Tiainen toteaa. – Venäläiset ihmisoikeusaktivistit tarvitsevat apuamme, joten keräämme festivaalin aikana rahaa heidän toimintansa tukemiseksi MobilePay -lahjoituksin.

Koronapandemian seurauksena festivaalilla kiinnitetään erityisen paljon huomiota hygieniaan ja kävijöiden turvallisuuteen. – Festivaalimme antaa monelle mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä. Tunteen siitä, että on hyväksytty sellaisena kuin on, joten siksi päätimme järjestää Vinokinon myös näinä poikkeuksellisina aikoina, kertoo Turun seudun Setan puheenjohtaja Taija Ahlstedt.

– Teemme kaikkemme, jotta tapahtuma on turvallinen. Kino Dianassa on käsidesipisteitä ja kävijöille on tarjolla kasvomaskeja. Elokuvissa myös istutaan hiljaa paikoillaan ja turvavälien pitäminen on mahdollista, joten elokuvissa käymistä pidetään turvallisena vapaa-ajanviettotapana, jatkaa Ahlstedt. – Seuraamme tarkoin viranomaisten ohjeita ja suosituksia ja toivomme kävijöiden käyttävän Koronavilkku-sovellusta. Yhdessä voimme tehdä Vinokinosta kaikin puolin turvallisen tapahtuman.

Vinokinon Turun näytösten liput ovat varattavissa Kino Dianan verkkosivuilla. Koronarajoitusten johdosta näytöksiin myydään normaalia vähemmän lippuja.

–Suosittelenkin lippujen varaamista etukäteen, sillä kuhunkin näytökseen mahtuu vain noin kolmisenkymmentä katsojaa, vinkkaa Tiainen. Tämän vuoden festivaaliuutuus on 35 euron hintainen viiden lipun sarjalippu. – Sarjalippu ei ole henkilökohtainen, joten sitä voi käyttää useampi ihminen, Tiainen mainitsee.

Turun seudun Setan järjestämä Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jolla näytetään vain ja ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoita kertovia elokuvia. Vinokino järjestetään tänä vuonna Turussa 29. kerran.