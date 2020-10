Vinokinon Turun näytösten liput ovat varattavissa nyt, korona rajoittaa osallistujamääriä

Sateenkaareva elokuvafestivaali Vinokino järjestetään tänä vuonna 29. kerran, koronarajoitukset huomioiden. Turussa järjestettäviin näytöksiin voi nyt ostaa lippuja. Turun näytökset ovat 23. - 25.10. Kino Dianassa. Yleisömäärä kuhunkin näytökseen on rajoitettu, joten liput kannattaa ostaa nopeasti! Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jolla näytetään vain ja ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoista kertovia elokuvia.

Sisältö lyhyesti:

- Sateenkaarielokuvafestivaali Vinokino järjestetään tänäkin syksynä, koronarajoitukset huomioiden.

- Turun näytösten liput ovat nyt myynnissä.

- Elokuvia näytetään 23. - 25.10. Kino Dianassa.

- Yleisömäärä näytöksiin on rajoitettu pandemiatilanteen takia.





Turun seudun Seta ry:n (TuSeta) järjestämä Vinokino on Suomen ainoa elokuvafestivaali, jolla näytetään vain ja ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoista kertovia elokuvia.Tänäkin vuonna ohjelmistoon valitut elokuvat käsittelevät seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta monipuolisesti. Festivaalilla näytetään kolmen päivän aikana seitsemän pitkää laatuelokuvaa, kolme ajankohtaista dokumenttia ja kaksi huolella laadittua lyhytelokuvakoostetta.

29. Vinokino-elokuvafestivaali järjestetään Turussa 23. - 25.10. Kino Dianassa ja Helsingissä 27. -29.11. Cinema Orionissa. Lisäksi näytöksiä on Oulussa loka-marraskuun vaihteessa ja Tampereella marraskuun alussa.

Turun näytösten lippujen varaaminen on nyt mahdollista, ja liput saa varattua Kino Dianan verkkosivujen lipunvaraussivulta. Varatut liput tulee lunastaa viimeistään 10 minuuttia ennen näytöksen alkamista elokuvateatterin kassalta.

- Suosittelen lippujen varaamista etukäteen, sillä koronapandemian takia saliin otetaan katsojia rajoitettu määrä, toteaa festivaalin koordinaattori Antti Tiainen.

Normaalihintaisen lipun hinta on kahdeksan euroa. Kuuden euron hintainen alelippu myönnetään TuSetan ja muiden sateenkaarevien järjestöjen jäsenille, opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille. Uutuutena tämän vuoden festivaalilla on viiden lipun sarjalippu, jonka hinta on 35 €.

- Sarjalippu ei ole henkilökohtainen, joten sitä voi käyttää useampi henkilö, vinkkaa koordinaattori. Alennushintaisia lippuja myydään vain Turun näytöksiin. Tampereen ja Oulun näytösten lippujen hinnat julkaistaan myöhemmin.