Vistan risteyssilta korjataan Paimiossa maantiellä 2352 (Iso-Iivarintie)

Kesän päällystysohjelma Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 21.4.2021 09:01:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 päällysteohjelma on valmistunut ja päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna huomattavasti viime vuotta vähemmän, yhteensä n. 16 M€. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa noin 300 km. Se on selvästi vähemmän kuin viime vuonna, mutta päällystysmäärä on kuitenkin samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään hieman keskimääräistä enemmän, yhteensä n. 30 km.