Vuoden 2020 Helsinki Travel Award -voittajat ovat tässä

Ateneumin taidemuseo, Kämp Galleria, Senaatintorin kesäterassi ja WalkHelsinki palkittiin. Toimijat ovat onnistuneet löytämään uudenlaisia ratkaisuja kaupungin elävöittämiseen sekä ihmisten ja yritysten yhteentuomiseen.

Helsingin Matkailusäätiön palkintoraati valitsi neljä voittajaa kaupunkilaisten ja matkailualan edustajien suosittelemista ehdokkaista Helsinki Travel Award -palkinnonsaajiksi. Vuoden 2020 voittajat ovat Ateneumin taidemuseo, suomalaisen designin keskus Kämp Galleria ja kiinteistönomistaja Ilmarinen, Helsingin historiallisen keskustan urbaani keidas Senaatintorin kesäterassi sekä unohtumattomia kävelyelämyksiä tarjoava WalkHelsinki.

Vuosittain jaettavien Helsinki Travel Award -tunnustusten myötä Helsingin Matkailusäätiö haluaa palkita paikallisia toimijoita pitkäjänteisestä työstä Helsingin kehittämiseksi. Vuoden 2020 palkintojen perusteluissa korostuivat lisäksi myös uudenlaiset innovaatiot ja ratkaisut.

“Palkitut toimijat ovat onnistuneet löytämään uudenlaisia tapoja kaupungin elävöittämiseen sekä ihmisten ja yritysten yhteentuomiseen. Helsinkiläiset matkailualan ammattilaiset tekevät upeaa työtä ja valmistautuvat parhaansa mukaan tulevaan. Kaikkien toiveissa on aika, jolloin ihmiset läheltä ja kaukaa taas saapuvat nauttimaan maailman parhaasta kaupungista”, Helsingin Matkailusäätiön puheenjohtaja Mikko Leisti kertoo.

Leisti kehottaa kaupunkilaisia tukemaan paikallisia matkailualan toimijoita nyt kun ne apua eniten tarvitsevat.

“Matkailu on merkityksellinen osa Helsinkiä, joten on äärimmäisen tärkeää turvata sen tulevaisuus näin haastavina aikoina. Jokainen pystyy itse kannustamaan paikallisia alan toimijoita käyttämällä heidän palveluitaan esimerkiksi tekemällä viikonloppumatkan lähialueelle.”

Vuoden 2020 Helsinki Travel Award -palkintojen perustelut ja voittajien kommentit:

Ateneumin taidemuseo

Vuosi ja näyttely toisensa jälkeen Ateneum on pitänyt huolen siitä, että Helsingistä löytyy maailmanluokan taidetarjontaa. Vaikka Ateneum on joutunut koronan vuoksi pitämään ovensa ajoittain kiinni, ihmisillä on ollut mahdollisuus tutustua Ateneumin aarteisiin myös virtuaalisesti. Näin yhteys kansallisaarteisiin säilyy ja into palata paikan päälle vain kasvaa.

“Helsinki Travel Award -palkinto on tunnustus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota meidän tiimimme tekevät yleisösuhteemme hyväksi. Vaikka museo on ollut kiinni useita kuukausia, olemme kyenneet houkuttelemaan paljon ihmisiä digitaalisten sisältöjemme pariin. Uskon, että muun muassa etäopastukset ja -työpajat tulevat jatkumaan pandemiasta huolimatta ja kykenemme tavoittamaan uusia ihmisiä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella”, Ateneumin taidemuseon museonjohtaja Marja Sakari kertoo.

Kämp Galleria – Ilmarinen

Kämp Galleria on uudistunut vaihe vaiheelta perinteisestä kauppakeskuksesta upeaksi suomalaisen muodin ja designin sekä valokuvamuseotoiminnan yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Uudistuva tarjonta, huipputason kuratointi ja unohtumattomat muotielämykset ovat syitä, joiden takia Kämp Galleriaan kannattaa suunnata kauempaakin.

"Ajat ovat Helsingin keskustalle haasteellisia, sillä etätyöt ovat lyhyessä ajassa tyhjentäneet katuja ja toimitiloja. Keskustaa tulisikin ajatella yhtenä suurena ostos- ja palvelukeskittymänä, joka uudistuu jatkuvasti kysyntää vastaavasti. Tämän haasteen olemme osaltamme ottaneet vastaan ja siinä ilmeisen hyvin myös onnistuneet", Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila sanoo.

Senaatintorin kesäterassi

Senaatintorin kesäterassi elävöitti Helsingin historiallista keskustaa ja ilahdutti kaupunkilaisia aina heinäkuun alusta elokuun loppuun. Koronavirus on kaikessa kauheudessaan myös kannustanut uusiin innovaatioihin ja tapoihin toimia, ja tästä Senaatintorin kesäterassi on loistava esimerkki. Kaupunkilaiset ovatkin toivoneet konseptille jo kovasti jatkoa.

“Olemme todella onnellisia siitä, että pystyimme turvallisesti tuomaan iloa, eloa ja herkullisia makuelämyksiä keskelle hyvin poikkeuksellista kesää. Oli hienoa päästä nostamaan kaupungin paraatipaikalle Helsingin upeaa ravintolatarjontaa, sen monipuolisuutta, innovatiivisuutta ja yhteistyökykyä”, Torikortteleiden myyntipäällikkö Eija Malin kertoo.

“Oli ihanaa huomata kuinka helsinkiläiset löysivät Senaatintorin omakseen. Kokeilu osoitti, että tällaisille kohtaamispaikoille on kaupungissa kysyntää. Ehkä voisimme jatkossakin katsoa toreja ja julkista kaupunkitilaa hieman uusin silmin”, Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer sanoo.

WalkHelsinki

WalkHelsinki vie kävelykierroksillaan ihmiset syvälle Helsingin historian, taiteen, kulttuurin ja jopa murhamysteereiden pariin. WalkHelsingin kävelyt ovat suosittuja ja haluttuja sekä matkailijoiden että kaupunkilaisten keskuudessa.

“Koronakevät pysäytti toimintamme kuin seinään, mutta viime syksy oli meillä kiireisempi kuin koskaan. Paikalliset löysivät palvelumme muun muassa tykypäivien merkeissä, kun sisällä ei voinut järjestää mitään yhteistä. Lisäksi järjestimme Helsingin kävelyfestivaalin, jossa oli kahden viikon aikana yli 120 kävelyä. Otamme Helsinki Travel Award -palkinnon suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella vastaan. Upeaa, että työ kaupunkikävelyiden parissa on huomattu ja tällä tavoin huomioitu”, WalkHelsingin Pauli Jokinen iloitsee.

