Vuoden 4H-yrityksen liikevaihdosta yli 90 prosenttia tulee ulkomailta

Uusi hanke edistää nuorten osallisuutta Kansallisen metsästrategian toteutuksessa 12.2.2021 09:00:11 EET | Tiedote

Suomen 4H-liitto ja Suomen Partiolaiset ovat käynnistäneet hankkeen, jolla kehitetään uusia tapoja tuoda nuorten ääni kuuluviin Kansallisen metsästrategian toteutuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on osa Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa, ja yksi sen keskeinen osa on nuorten metsäneuvostotapahtuman järjestäminen. Avoin haku metsäneuvostoon on jo auennut ja jatkuu 14.3.2021 saakka.