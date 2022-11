Vuokralaisen kotivakuutus ei välttämättä riitä – vuokranantajille tarjolla yhä kattavampi valikoima vakuutustuotteita

Jokainen ihminen on asunnon arvoinen – myös yksityiset vuokranantajat ympäri Suomea toimivat asunnottomuutta vastaan 17.10.2022 08:56:00 EEST | Tiedote

Hallitus on ilmoittautunut sitoutuvansa tavoitteeseen tehdä Suomesta maailman ensimmäinen asunnottomuuden poistanut maa. Tähän tärkeään tavoitteeseen ollaan jo matkalla, sillä Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä on saatu laskuun. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää siitä huolimatta vielä paljon ponnisteluja ja monen eri tahon välistä yhteistyötä. Myös yksityisillä vuokranantajilla on asiassa merkittävä rooli.