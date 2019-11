Vuokranantaja – näin teet vuokrankorotuksen oikein

Vuodenvaihde on yleinen hetki tarkistaa asunnon vuokraa. Mutta miten korotus tehdään lain ja hyvän vuokratavan mukaan? Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah kertaa vuokrankorottamisen pelisäännöt.

Maksettava vuokra sovitaan aina vuokrasopimuksessa. Vuokrasuhteen kestäessä vuokran tarkistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi kiinteistökustannusten nousun tai remonttikulujen vuoksi. Vuokranantaja ei voi korottaa vuokraa vain ilmoittamalla asiasta yksipuolisesti vuokralaiselle, ellei vuokrankorotuksen perusteesta ole sovittu vuokrasopimuksessa.

Vuokrankorotusehdon sisällöstä voidaan sopia vapaasti, kunhan korotusehto on kohtuullinen ja riittävän yksilöity. Vuokrankorotusehto on riittävän yksilöity silloin, kun siitä käy selkeästi ilmi korotuksen peruste ja ajankohta. Sen sijaan korotusperustetta ei ole riittävästi yksilöity silloin, jos korotus on sidottu esimerkiksi yleisen kustannustason nousuun.

”Yksi perinteisesti suosittu vaihtoehto on sitoa vuokrankorotus elinkustannusindeksiin. Viime vuosina on yleistynyt vuokrankorotuksen sitominen tiettyyn enimmäisprosenttiin, jolloin vuokranantaja voi vuosittain määritellä sopivan vuokrankorotuksen. Prosentuaalinen korotus voi olla myös helpompi ymmärtää”, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah.

”Usein vuokrasopimuksessa on sovittu korotusperusteen lisäksi myös korotusajankohdasta. Suosittelemme kuitenkin, että selkeyden vuoksi vuokranantaja ilmoittaa korotetun vuokran määrän vuokralaiselle vähintään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa”, Ahsanullah jatkaa.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole lainkaan korotusehtoa tai vuokra on jäänyt jälkeen yleisestä vuokratasosta, vuokranantaja voi esittää vuokralaiselle ns. tasokorotusta. Hyvän vuokratavan mukaan tasokorotuksesta on neuvoteltava vuokralaisen kanssa puoli vuotta ennen korotuksen aiottua voimaantuloajankohtaa. Korotus ei saa olla kohtuuton eikä lähtökohtaisesti ylittää 15 prosenttia. Mikäli tasokorotusneuvottelut eivät johda lopputulokseen, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Maksimivuokra vai sitoutunut vuokralainen? Vuokrankorotus kannattaa harkita markkinatilanteen mukaan

Silloinkin, kun korotusperusteesta on sovittu vuokrasopimuksessa, kannattaa vuokranantajan harkita korotuksen tarpeellisuutta.

”Vuokranantajan kannattaa aina harkita vuokrankorotuksen tarpeellisuutta vuokramarkkinoiden tilanne huomioiden. Pahimmillaan vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen vuokrankorotuksen myötä, jolloin suunnitellut lisäeurot voivat vaihtua tyhjään kuukauteen ja lisätyöhön vuokralaisen vaihtumisen myötä. Jos vuokranantaja päättää jättää korotuksen kokonaan tekemättä, kannattaa siitäkin ilmoittaa vuokralaiselle. Palkkiona voi olla sitoutunut ja asunnossa pidempään viihtyvä vuokralainen. Asuntotarjonnan lisääntyminen on hillinnyt vuokrien nousutahtia viime vuosina ja 75 % yksityisistä vuokranantajista korottaakin vuokraa harvemmin kuin vuosittain”, Ahsanullah muistuttaa.

Näin teet vuokrankorotuksen oikein: