Vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneiden lasten harrastaminen mahdollista Pirkanmaalla 19.4. alkaen

Sähköinen asiointi kasvanut vauhdilla - OmaTaysilla jo 100 000 käyttäjää 30.3.2021 08:27:23 EEST | Tiedote

Neljässä vuodessa Taysin sähköinen asiointi on kehittynyt huimasti. OmaTaysiin avataan jatkuvasti uusia toimintoja ja yhä useampi sairaalan yksiköistä on ottanut palvelun käyttöönsä. Samalla palvelua käyttävien asiakkaiden määrä on kasvanut voimakkaasti - nyt saavutettiin 100 000 rekisteröityneen käyttäjän raja.