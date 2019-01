Vuosi 2019 on Espoossa kulttuurin ja huipputapahtumien vuosi

Visit Espoo tuo tänä vuonna Matkamessuille Espoon monipuolista ja vivahteikasta kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Kaupungissa saadaan nauttia valoteoksista ja kansainvälisestä huipputaiteesta, mutta myös jännittää naisten jääkiekon ja seniorikoriksen maailmanmestaruuksia. Lukuisat kotimaiset ja ulkomaiset esiintyjät viihdyttävät Espoon suosituimmilla estradeilla läpi vuoden.

Kulttuurimatkailu on yksi Visit Finlandin kansainvälisistä pääteemoista. Ulkomaalaisia matkailijoita Suomessa kiinnostavat autenttiset, paikalliset elämykset ja kulttuuri sekä modernin elämänmenon ja kiinteään luontosuhteeseen pohjautuvan kulttuuriperinnön kiehtova vastakohtaisuus. Kotimaan matkailu on selvässä nousussa - kaupunkikulttuuri ja luonto ovat kiinnostava yhdistelmä. Voidaan puhua jopa uuden polven Suomi-fiiliksestä ja kotimaan matkailusta ilmiönä. Kulttuuri kiinnostaa laajalti.

LUX Helsinki vierailee Hanasaaressa ja Michael Jackson saapuu EMMAan

Kulttuuri- ja tapahtumavuoteen 2019 kuuluu kansainvälisiä huippunäyttelyitä, valoteoksia sekä suurtapahtumia. Näyttelykeskus WeeGeellä sijaitseva EMMA – Espoon modernin taiteen museo on Vuoden museo Suomessa ja ehdolla myös European Museum of the Year Awardissa 2019. Michael Jackson: On the Wall -näyttely 21.8.2019-26.1.2020 on EMMAn vuoden päänäyttely. Näyttely esittelee, kuinka popin ikoni Michael Jackson on inspiroinut kansainvälisiä nykytaiteilijoita kautta maailman.

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus on pullollaan pohjoismaista taidetta ja kulttuuria. Alkuvuoden kohokohtana LUX Helsingin kuratoima LUX Hanaholmen tuo valoteokset ensi kertaa Espoon puolelle: 12 teoksen valotaidekokonaisuus tuo loistoa vuoden pimeimpään aikaan kahden kuukauden ajan 5.1.-3.3. Art & Wine -teemaviikonloppuina Hanasaari tarjoaa kattauksen arkkitehtuuria, taidetta, hyvää ruokaa ja rentoutumista 26.1. alkaen. Toukokuussa Ruotsin rakastetuin akvarellitaiteilija Lars Lerin avaa näyttelyllään Hanasaaren akvarellikesän ja syksyä piristää kaksipäiväinen kulttuuri- ja taidefestivaali Nordiska Nätter.

Metrolla ja kaupunkipyörällä museoon ja matsiin

Kulttuurin pariin pääsee kestävästi metrolla ja kesäaikaan kaupunkipyörällä. Naisten jääkiekon MM-kisoja jännitetään 4.-14.4. Espoo Metro Areenalla ja koripallosenioreiden maailmanmestaruudet ratkotaan Espoossa 25.7.-4.8. Elokuussa Espoossa kisataan myös yleisurheilun Motonet GP:n finaali ja Finlandia Trophy Espoo tuo lokakuussa jäille kansainväliset huippuluistelijat. Festarikesän avaa April Jazz huhtikuussa, sitä jatkaa Espoo Ciné toukokuussa ja koko kesän ajan voi nauttia kesäillan konserteissa Espoon tuomiokirkossa Urkuyö&Aaria -festivaalilla.

Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vahvistaa vuonna 2019 entisestään Espoon kaupunkikulttuuria eri puolille kaupunkia levittyvillä puoleensavetävillä tapahtumilla. Metroaseman varrella sijaitseva Tapiolan kulttuurikeskittymä laajenee, kun Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus ja Kaupunkitapahtumat Espoo tuovat alueelle tuoreita kulttuuri-ilmiöitä. Leppävaarassa junaradan varrella sijaitsevan konserttitalo Sellosalin vuosi on tähtien juhlaa. Näyttämölle nousevat ajankohtaiset kotimaiset ja kansainväliset tähdet Timo Lassy ja Ricky-Tick Big Band Brass -kokoonpanosta aina Grammy-palkittuun blueslegenda Bobby Rushiin.

Espoon Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut järjestää vuosittain 5700 tapahtumaa tavoittaen 800 000 kävijää näyttävissä suurtapahtumissa ympäri Espoota. Tulevaisuudessa tapahtumien Espoo on entistäkin monipuolisempi ja kansainvälisempi.

Lisätietoja: Visit Espoo/ Hanna Saari, puh. 043 824 6035, hanna.saari@espoo.fi

