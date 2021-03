Yksityisteiden parannuksiin on hyvin tarjolla avustusrahaa

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa nyt aktivoitua miettimään teidensä perusparannushankkeita, sillä valtion avustusrahaa on hyvin tarjolla. Avustus on yleensä 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, mutta tietyissä tapauksissa, kuten siltahankkeissa, tuen suuruus voi olla jopa 75 %.

Paras aika suunnittelulle on talvi, jotta keväällä päästäisiin jo hommiin.

Millaisille hankkeille tukea voidaan myöntää?

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yk­si­tyisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten so­ras­­taminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. Avus­tet­tavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin pa­rantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esi­­merkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routa­vau­rioiden korjaamiset.

Tuki on harkinnanvaraista. Tuen saajan on täytettävä kelpoisuusehdot, joita on selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi kaksi: asioiden hoi­­ta­mista varten on oltava olemassa tiekunta ja tiekuntaa sekä kyseessä ole­vaa yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla Maan­mit­taus­lai­toksella ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa.

Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta

Kun tiekunta noudattaa seuraavia ohjeita, päätöksen saa sujuvasti ja nopeimmin:

Tutustukaa ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

ELY-keskus suosittelee käytettävän sähköistä asiointia. Sähköisen asioinnin valtuutuksesta löytyy lisää tietoa: https://www.suomi.fi/valtuudet