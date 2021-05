Yliopistojen rehtoreiden vetoomus Suomen hallitukselle

Jaa

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry vetoaa Suomen hallitukseen, että se ei toteuta suunnittelemiaan leikkauksia tieteeseen.

Suomen tavoitteena on lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksensa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kehysriihessä tehtiin kuitenkin linjaus tutkimusrahoituksen pysyvästä tason pudotuksesta. Niin ikään Suomen yliopistojen julkinen rahoitus on laskenut suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2011–2019.

Leikkaus tieteestä ei ole leikkausta vain tutkimuksesta, vaan myös koulutuksesta, akateemisista työpaikoista ja koko TKI-ohjelman perustasta. Leikkausten vaikutukset myös kertaantuvat, jos Suomi ei pysty kilpailemaan osaamisella ja kotiuttamaan eurooppalaista tutkimusrahaa.

Suomen Akatemia on Suomessa ensiarvoisen tärkeä tutkimuksen rahoittaja. Akatemian rahoituksen leikkaus on leikkaus suoraan yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta.

Kehysriihessä ilmoitetun vähennyksen lisäksi erityisen suurta huolta herättävät mahdolliset veikkausvoittovarojen vähenemiseen liittyvät lisäleikkaukset tutkimuksesta, jotka saattaisivat merkitä vielä moninkertaisia vähennyksiä Akatemian rahoitukseen.

Suomen yliopistojen julkinen yliopistorahoitus on vähentynyt suhteessa bruttokansantuotteeseen viimeisen vuosikymmenen aikana. Suomen yliopistojen opiskelijamäärä on kasvanut 4,3 prosenttia vuosina 2010–2020. Akateemisen henkilöstön määrä on alentunut kolme prosenttia ja muun henkilöstön määrä peräti 11 prosenttia vuosina 2010–2019. Rahoituksen kehitys ei ole seurannut opiskelijamäärien kasvua.

Yliopistoissa akateeminen henkilöstö sekä tutkii että opettaa. Tutkimusrahoituksen leikkaukset kohdistuvat näin paitsi tutkimukseen, myös koulutukseen ja koko TKI-arvoketjuun.

Ilman tutkimusta Suomessa ei ole maailman parasta koulutusjärjestelmää. Ilman tiedettä COVID-19-rokote olisi jäänyt kehittämättä. Ilman tutkimusta ei synny maailmanluokan läpimurtoinnovaatioita. Yritykset valitsevat parhaat osaajat ja tutkimuskumppanit globaalisti. Mikäli Suomi aikoo olla mukana kisassa, on tieteen perustan oltava vahva ja tutkimuksen toimintaympäristön vakaa sekä ennustettava.