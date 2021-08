Ylisen kuntoutuskeskuksen alueelta löytyi asiakkaiden yksityisiä tietoja ja henkilökunnan nimiä sisältäviä papereita – Tays pahoittelee tietosuojarikkomusta

Jaa

Tyhjillään olevan Ylisen kuntoutuskeskuksen alueelta Ylöjärveltä on löytynyt papereita, joissa on sekä Ylisen entisten asukkaiden yksityisiä tietoja että henkilökunnan nimiä sisältäviä tietoja. Tapahtunut täyttää tietosuojarikkomuksen merkit.

– Olemme todella pahoillamme tapahtuneesta ja ryhdyimme heti ilmoituksen saatuamme tarvittaviin toimiin. Paperit on kerätty pois, ja olemme suoraan yhteydessä heihin, joiden tietoturvariskit ovat tapahtuneen vuoksi suurentuneet, sanoo Taysin kehitysvammapalveluiden toimialuejohtaja Tuulikki Parikka.

Tietoturvaloukkauksesta tulee aina ilmoittaa valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetulle. Tays tekee ilmoituksen tapahtuneesta tietosuojavaltuutetun toimistoon 4.8.2021.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava myös rekisteröidylle, jos se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin tämän oikeuksille ja vapauksille. Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka tietoja rekisterinpitäjä pitää hallussaan tai käsittelee; tässä tapauksessa siis Ylisen asiakkaita ja henkilökuntaa, joiden tietoja alueelta löytyi.

Alueella toistuvaa ilkivaltaa

Yksityishenkilö teki havainnon Ylisen papereista ja oli niistä 2.8. yhteydessä Taysin tietosuojavastaavaan. Taysin kehitysvammapalveluiden johto teki ilmoituksen jälkeen alueelle tarkastuskäynnin.

Auki murretusta varastosta löytyi kahden Ylisellä asuneen asiakkaan hoitoon liittyviä papereita, joissa oli myös henkilötunnus näkyvillä. Lisäksi löytyi yhteystietoluettelo, jossa oli muutamien asukkaiden ja omaisen yhteystietoja. Myös näissä oli henkilötunnus näkyvillä.

Näiden lisäksi löytyi käsin kirjoitettuja päivittäisraportteja, joissa asiakkaita käsiteltiin kahta paperia lukuun ottamatta vain etunimellä. Alueella havaittiin myös asiakkaan henkilökohtaisia valokuvia.

Lisäksi löytyi joitakin henkilökunnan nimitietoja sisältäviä papereita.

Tilat, joista dokumentit löytyivät, olivat lukossa, mutta Ylisen osastolle ja varastoon oli murtauduttu. Alueella on vartiointi, mutta siitä huolimatta siellä tehdään toistuvasti vahinkoa.

Kuntoutuskeskuksen alue on ollut tyhjillään vuodesta 2016 saakka kehitysvammapalveluiden siirryttyä Pitkäniemen alueelle Nokialle. Asiakas- ja henkilötietoja sisältävät dokumentit on Ylisen muuton yhteydessä seulottu ja siirretty Taysin arkistoihin, mutta pieni määrä papereita oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi alueelle. Ylisen poismuuton jälkeen alueella on tehty useita tarkistuskierroksia mahdollisten epäkohtien havaitsemiseksi. Jostain syystä nämä dokumentit jäivät kuitenkin huomaamatta.