Kutsu medialle: Periferia-taidenäyttely metsässä, Hyytiälän metsäasemalla avautuu jälleen: kokoelmaan kolme uutta teosta

Periferia on monitaiteinen, pysyvä näyttely Hyytiälän metsäasemalla. Näyttely avattiin yleisölle vuoden 2023 kesäkuussa. Vietämme näyttelyn uuden kauden avajaisia 17.–18. toukokuuta 2024. Avajaisissa juhlistamme kolmen uuden taideteoksen julkistamista ja liittämistä osaksi taidekokoelmaa metsässä. Symposionin ohjelma antaa taiteilijoille ja tutkijoille tilaisuuden avata työtään liittyen puihin, ilmastonmuutokseen ja metsiin.

Periferia-näyttelykokonaisuus inspiroi uutta ajattelua liittyen metsiin, soihin ja ilmakehään. Kokoelmaan liitettävät kolme uutta teosta liittyvät puihin ja metsiin. Saksalainen Agnes Meyer-Brandis, joka on seurannut usean vuoden ajan puiden vaellusta eri puolilla maailmaa, avaa toimistonsa ”Office for Tree Migration” (OTM) punaiseen hirsimökkiin, Impilinnaan. Puut vaeltavat ilmastonmuutoksen aiheuttaman ympäristön muuttumisen takia myös Ruoveden Siikanevalla, suojellulla suoalueella, jossa Meyer-Brandis on kuvannut metsämäntyjen vaellusta vuodesta 2021.

Kansainvälisesti tunnustetun tekstiilitaiteilijan Kustaa Saksin ”Metsä vastaa” -kuvakudos komeilee keskeisellä paikalla aseman uuden päärakennuksen ruokalassa. Irlantilaisen kuvataiteilijan Siobhan McDonaldin teos ”Hengittää metsää” ripustetaan pysyvästi metsäaseman instituutin aulatilaan. Teoksista voi lukea lisää tiedotteen liitteessä.

Näyttely kasvaa tulevaisuudessa

Periferia-taidenäyttely on yli tieteen ja taiteenalojen kulkeva kokonaisuus, jossa Hyytiälän metsäaseman luontoa, monitieteistä tutkimusta ja metsätieteellistä praktiikkaa tarkastellaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti erilaisista perspektiiveistä ja taustoista.

Periferia-näyttely on pysyvä ja suurin osa teoksista on nähtävissä 24/7. Teokset on tehty kestämään pohjoisen luonnon karuja olosuhteita. Periferia-kokonaisuuteen kuuluvat teokset Terike Haapojalta, Juhani Pallasmaalta, IC-98-taiteilijaryhmältä, Band of Weeds -kollektiivilta ja Villi vyöhykkeeltä, tamperelaiselta luonnonsuojeluyhdistykseltä. Näyttely on rahoitettu Alfred Kordelinin säätiön Suuret kulttuurihankkeet -rahoituksella, ja se on saanut Taikelta tukea Harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan.

Avajaiset tarjoavat myös mahdollisuuden tutustua Hyytiälän metsäaseman uuteen päärakennukseen Kotoon. Siellä on mahdollista levätä yön yli saunan ja yhdessäolon jälkeen.

Periferia-näyttelyn lehdistötilaisuus järjestetään 17. toukokuuta klo 14.30 Hyytiälän metsäaseman vanhassa ruokalassa (Hyytiäläntie 124, 35500 Korkeakoski). Paikalla ovat taiteilijat Agnes Meyer-Brandis, Siobhan McDonald, Terike Haapoja, professori Timo Vesala ja näyttelyn kuraattori Ulla Taipale. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: ulla.taipale@helsinki.fi

Lisätiedot:

Ulla Taipale, kuraattori

Ilmakehätieteiden keskus INAR, Helsingin yliopisto

ulla.taipale@helsinki.fi

0405110214

Näyttely Instagramissa: @periferia_exhibition