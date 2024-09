Elintarvikeala esittäytyy nuorille maailman suurimmassa etäTETissä

Ruokien ja juomien valmistus sisältää monia vaiheita ja vaatii monenlaista osaamista. Elintarviketyöntekijä, laborantti, tuotekehityspäällikkö, päämaistaja, kunnossapitopäällikkö ja automaatioasentaja – siinä muutamia esimerkkejä alan työtehtävistä. Elintarvikealalle voi myös työllistyä erilaisia opintopolkuja pitkin ja yritykset tarvitsevat osaajia eri koulutusasteilta.



Monet työelämää ja siihen liittyviä opintoja pohtivat peruskouluikäiset nuoret eivät kuitenkaan tunne ruoka-alaa, saati reittejä alan töihin. Yhteiskunnalle elintärkeä ruoka-ala tarvitsee tulevaisuudessa uusia osaajia, joten alan ja sen työmahdollisuuksien esittely nuorille on tärkeää. Siihen etäTET tarjoaa oivan tilaisuuden.



– Se, mitä kaikkea elintarvikealan yrityksissä tehdään, on monelle nuorelle vierasta. Tämä on mielenkiintoinen ala, joka tarjoaa töitä moneen makuun ja EtäTETissä pääsemme tekemään niitä tutuksi nuorille, Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Maiju Korhonen iloitsee.



Mukana olevat yritykset Atria, Fazer, Olvi, Saarioinen ja Valio valmistelevat elintarvikealan etäTET-päivää innolla. Päivän aikana ala tavoittaa tuhansia nuoria eri puolilta Suomea. Sellainen ei ole tunnetuillekaan yrityksille arkipäivää.



– Tämä on meille erinomainen tilaisuus tehdä elintarvikealan monia eri mahdollisuuksia tutuksi isolle joukolle nuoria ja kertoa, miltä työt Saarioisilla maistuvat. Herkullisen ruuan tekeminen vaatii osaamista ja ammattitaitoa ja etäTETin kautta voimme toivottavasti innostaa tulevaisuuden tekijöitä alan mielenkiintoisille ja monipuolisille urapoluille, Saarioisten kehityspäällikkö Laura Vettenranta sanoo.



Virtuaalisessa etäTETissä nuoret tutustuvat päivän ajan ruoka-ja juoma-alan töihin mielenkiintoisella tavalla. Vartin mittaisissa jaksoissa yritykset kertovat nuorille muun muassa, millaisia opintoja alan tehtäviin tarvitaan, millaista alalla on työskennellä ja miltä tulevaisuuden työtehtävät näyttävät sekä millaista osaamista yritykset tarvitsevat.



– Tämä on uudenlaista ja hieman tavanomaisesta poikkeavaa oppilaitosyhteistyötä. On mahtavaa olla mukana maailman suurimmassa etäTETissä. Uskon, että päivästä tulee todella hauska ja mukaansatempaava, Vettenranta visioi.



– Luvassa on käytännönläheisiä esityksiä, nuoria osallistavia tehtäviä ja visailua, Maiju Korhonen lupaa.

EtäTETin järjestää Nuorten yrittäjyys ja talous NYT 4.–8.11.2024. Ensimmäistä kertaa tapahtumassa mukana oleva elintarvikeala esittäytyy nuorille perjantaina 8.11.





Elintarvikealan lukujärjestys etäTET-viikolla