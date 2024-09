Tutkimus: Suomalaiset vaihtelevat ostopäätöshetkellä hyvin usein tutun ja uusien tuotemerkkien välillä

Tuoreen tutkimuksen1) mukaan päivittäistavarakaupassa valinnan hetkellä suomalaiset vaihtelevat hyvin usein eri tuotemerkkien välillä, joissain tuoteryhmissä korostuneen paljon, toisissa hieman vähemmän. Keskiarvoisesti lähes kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista vaihtelee tuotemerkkiä tutun ja uuden merkin välillä.



Tutkimus on ainutlaatuinen, sillä vastaavaa ei ole Clear Channel Suomen eikä tutkimuksen toteuttaneen Norstatin tietojen mukaan tehty Suomessa tai ainakaan tuloksia ei ole kerrottu julkisuudessa.

Tutkimus on jatkoa viime vuonna Clear Channelin julkaisemalle tutkimukselle, jossa selvitettiin ostopäätöksen syntyä päivittäistavarakaupassa ja sen spontaanisuutta2).





Vaihtelunhaluisuus korostuu erityisesti mielihyvätuotteissa, kuten kekseissä, kahvileivissä, makeissa, jäätelöissä, snackseissä ja muissa herkuissa, mutta myös välipalatyyppisissä tuoteryhmissä, kuten kylmäkahvijuomissa, smoothiessa ja valmiiksi pakatuissa täytetyissä leivissä. Näissä valtaosa (75-85 %) vaihtelee merkkiä.



Maidossa, piimässä (eläinperäinen) sekä voissa/margariinissa puolestaan valitaan useimmin tuttu sama merkki. Näissä noin 70 % valitsee aina tutun merkin ja vajaa kolmannes vaihtelee eri merkkien välillä.

Vaihtelunhalun lisäksi selvitettiin tutkimuksessa tuoteryhmäkohtaisesti myös sitä, millä perusteilla suomalaiset tuotemerkkejä valitsevat. Tärkeimpiä valintaan vaikuttavia kriteereitä ovat hinta / tarjoukset (50 %), mutta myös maulla (41 %), helppoudella (36 %), vaihtelunhalulla (24 %), laadukkuudella (23 %) sekä kotimaisuudella (17 %) on merkitystä.

”Ennalta-arvatusti hinta ja tarjoukset nousi tärkeimmäksi valintaperusteeksi tuotemerkkejä valittaessa. Tosin tuoteryhmien välillä on isojakin eroja. Esimerkiksi talous- ja wc-paperin suomalainen valitsee aika pitkälti hinnan ja tottumuksen perusteella, kun taas vaikkapa marjoissa ja vihanneksissa/juureksissa hinnan lisäksi kotimaisuudella on iso merkitys. Myös eri kohderyhmissä on huomattavia eroja. Ekologisuus tai kestävyys sekä muiden suositukset korostuvat kriteereinä nuorilla 18-29 -vuotiailla, kun taas laadukkuus ja kotimaisuus merkitsee enemmän varttuneemmille, yli 60-vuotialle. Mainostajan on tärkeä tuntea kohderyhmänsä ja heidän ostokäyttäytyminen ja näkyä kuluttajan ostopolun tärkeimmällä hetkellä – juuri ennen ostoa”, Fagerström jatkaa.