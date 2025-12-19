Raasepori on Suomen yhteisöllisin kunta 2025

Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa etsitään paikkakuntaa, jossa yhteisöllisyys näkyy arjen konkreettisina tekoina. Kilpailu ei ratkea äänestyksellä tai tuomaristolla, vaan sillä, kuinka paljon apua kunnassa annetaan ja pyydetään Commu-sovelluksessa. Sovelluksen kautta kuka tahansa kisaan osallistuvan paikkakunnan asukas voi osallistua tarjoamalla tai pyytämällä apua arjen tilanteissa. Hyviä tekoja voivat olla esimerkiksi kauppa-apu, lemmikinhoito, juttuseura yksinäiselle tai tavaroiden lainaaminen. Kilpailun etenemistä ja omien tekojen kertymää voi seurata reaaliajassa sovelluksessa.

Vuoden 2025 Suomen yhteisöllisimmäksi kunnaksi valittiin Raaseporin kaupunki. Raasepori palkittiin 2600 euron palkintopotilla, joka on tarkoitettu koko yhteisön hyväksi. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa.

“Ilahduin, kun saimme tiedon palkinnosta. Aloimme käyttää Commua viime vuonna kokeilumielessä, mutta jo yhden vuoden aikana asukkaamme ovat ottaneet sovelluksen omakseen ja auttaneet toisiaan monin tavoin. Palkinto on todiste siitä, miten pienet hyvät teot luovat turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Olemme voittaneet tämän palkinnon raaseporilaisten sitoutumisen ansiosta. Joka kerta kun olette auttaneet jotakuta, olette osoittaneet, miten suuri voima piilee toisista välittämisessä ja toisten auttamisessa”, sanoo Barbro Österman, viestintä- ja osallisuuskoordinaattori.

Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu ja rakentuu arjen pienistä hyvistä teoista

Palkintopotin käytöstä päättävät asukkaat itse. Tavoitteena on, että voitto hyödyttää koko yhteisöä. Aiemmin kilpailun voittanut Harjavallan kaupunki käytti palkintorahan vähävaraisten perheiden joululahjoihin ja koulutarvikkeisiin koulunsa aloittaville lapsille.

Commu-sovelluksen perustaja Karoliina Kauhanen pitää kilpailua esimerkkinä siitä, miten yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa käytännön tasolla.

“Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu. Kun ihmiset tuntevat toisensa ja apu löytyy läheltä, koko paikkakunnasta tulee turvallisempi, Kauhanen sanoo. “Pienilläkin teoilla on merkitystä. Kun auttaminen tehdään helpoksi, yhä useampi uskaltaa osallistua ja tarjota apua. Lämpimät onnittelut kaikille raaseporilaisille, kiitos hienosta esimerkin näyttämisestä!”

Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailu jatkuu myös vuonna 2026. Voittaja saa Suomen yhteisöllisin kunta -tittelin sekä 3000€ nousseen palkintopotin, jonka käyttökohteen kunnan asukkaat päättävät yhdessä.

Vuonna 2026 kilpailuun osallistuu useita eri kokoisia paikkakuntia eri puolilta Suomea. Kuntien välinen vertailu perustui tekojen määrään suhteessa asukaslukuun, joten pienilläkin paikkakunnilla on yhtäläinen mahdollisuus voittaa. Mukaan liittyvien kuntien ja kaupunkien määrä kasvaa koko ajan, tällä hetkellä mukana ovat Eura, Eurajoki, Forssan kaupunki, Harjavallan kaupunki, Hausjärvi, Iisalmen kaupunki, Isokyrö, Kangasalan kaupunki, Karkkilan kaupunki, Kemijärven kaupunki, Keminmaa, Lapinlahti, Loviisan kaupunki, Luumäki, Nokian kaupunki, Pelkosenniemi, Raahen kaupunki, Raaseporin kaupunki, Rautalampi, Ruokolahti, Säkylä, Ulvilan kaupunki, Vesanto ja Vieremä.