Raasepori on Suomen yhteisöllisin kunta 2025
Yhteisöllisyys rakentuu arjen pienistä hyvistä teoista. Näitä tekoja nostaa esiin Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailu, jossa mitataan sitä, miten ihmiset eri puolilla Suomea auttavat toisiaan arjessa. Kilpailun järjestää kotimainen Commu-sovellus.
Vuoden 2025 Suomen yhteisöllisin paikkakunta on Raaseporin kaupunki. Voitosta Raasepori palkittiin 2600 euron palkintopotilla, joka on tarkoitettu yhteisöllisyyttä vahvistavaan käyttöön.
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa etsitään paikkakuntaa, jossa yhteisöllisyys näkyy arjen konkreettisina tekoina. Kilpailu ei ratkea äänestyksellä tai tuomaristolla, vaan sillä, kuinka paljon apua kunnassa annetaan ja pyydetään Commu-sovelluksessa. Sovelluksen kautta kuka tahansa kisaan osallistuvan paikkakunnan asukas voi osallistua tarjoamalla tai pyytämällä apua arjen tilanteissa. Hyviä tekoja voivat olla esimerkiksi kauppa-apu, lemmikinhoito, juttuseura yksinäiselle tai tavaroiden lainaaminen. Kilpailun etenemistä ja omien tekojen kertymää voi seurata reaaliajassa sovelluksessa.
Vuoden 2025 Suomen yhteisöllisimmäksi kunnaksi valittiin Raaseporin kaupunki. Raasepori palkittiin 2600 euron palkintopotilla, joka on tarkoitettu koko yhteisön hyväksi. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa.
“Ilahduin, kun saimme tiedon palkinnosta. Aloimme käyttää Commua viime vuonna kokeilumielessä, mutta jo yhden vuoden aikana asukkaamme ovat ottaneet sovelluksen omakseen ja auttaneet toisiaan monin tavoin. Palkinto on todiste siitä, miten pienet hyvät teot luovat turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Olemme voittaneet tämän palkinnon raaseporilaisten sitoutumisen ansiosta. Joka kerta kun olette auttaneet jotakuta, olette osoittaneet, miten suuri voima piilee toisista välittämisessä ja toisten auttamisessa”, sanoo Barbro Österman, viestintä- ja osallisuuskoordinaattori.
Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu ja rakentuu arjen pienistä hyvistä teoista
Palkintopotin käytöstä päättävät asukkaat itse. Tavoitteena on, että voitto hyödyttää koko yhteisöä. Aiemmin kilpailun voittanut Harjavallan kaupunki käytti palkintorahan vähävaraisten perheiden joululahjoihin ja koulutarvikkeisiin koulunsa aloittaville lapsille.
Commu-sovelluksen perustaja Karoliina Kauhanen pitää kilpailua esimerkkinä siitä, miten yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa käytännön tasolla.
“Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu. Kun ihmiset tuntevat toisensa ja apu löytyy läheltä, koko paikkakunnasta tulee turvallisempi, Kauhanen sanoo. “Pienilläkin teoilla on merkitystä. Kun auttaminen tehdään helpoksi, yhä useampi uskaltaa osallistua ja tarjota apua. Lämpimät onnittelut kaikille raaseporilaisille, kiitos hienosta esimerkin näyttämisestä!”
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailu jatkuu myös vuonna 2026. Voittaja saa Suomen yhteisöllisin kunta -tittelin sekä 3000€ nousseen palkintopotin, jonka käyttökohteen kunnan asukkaat päättävät yhdessä.
Vuonna 2026 kilpailuun osallistuu useita eri kokoisia paikkakuntia eri puolilta Suomea. Kuntien välinen vertailu perustui tekojen määrään suhteessa asukaslukuun, joten pienilläkin paikkakunnilla on yhtäläinen mahdollisuus voittaa. Mukaan liittyvien kuntien ja kaupunkien määrä kasvaa koko ajan, tällä hetkellä mukana ovat Eura, Eurajoki, Forssan kaupunki, Harjavallan kaupunki, Hausjärvi, Iisalmen kaupunki, Isokyrö, Kangasalan kaupunki, Karkkilan kaupunki, Kemijärven kaupunki, Keminmaa, Lapinlahti, Loviisan kaupunki, Luumäki, Nokian kaupunki, Pelkosenniemi, Raahen kaupunki, Raaseporin kaupunki, Rautalampi, Ruokolahti, Säkylä, Ulvilan kaupunki, Vesanto ja Vieremä.
Raasepori on Uudenmaan maakunnan laajin kaupunki ja sijaitsee Länsi-Uudellamaalla, Helsingin ja Turun välissä. Kaupunki perustettiin 1.1.2009 Tammisaaren kaupungin, Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan yhdistäessä voimansa. Asukasluku on n. 27 300. Raasepori on kaksikielinen kaupunki, jossa noin 65 % puhuu ruotsia, noin 30 % suomea ja pieni ryhmä muita kieliä. Raaseporissa on n. 7 000 vapaa-ajan asuntoa ja ainutlaatuinen saaristo, joka koostuu n. 1 300 saaresta ja Tammisaaren kansallispuistosta. Raaseporilla on pitkä ja perinteikäs historia ja täältä löydätkin harvinaisen monta nähtävyyttä mm. Raaseporin linnan, Fiskarsin Ruukin, Tammisaaren puutaloidyllin, Billnäsin ruukin, Mustion Linnan sekä Bromarvin, Snappertunan ja Tenholan kylät.
Commu on kotimainen auttamisen sovellus - lataa nyt!
Commu on mobiilisovellus, jonka avulla voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Anna ja pyydä apua, juttele ja kuuntele, talkoile ja tee vapaaehtoistyötä. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta kotipaikkakuntasi asukkaat, yhdistykset ja urheiluseurat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen, rekrytoida vapaaehtoisia ja luoda paikallisia yhteyksiä.
Lisäksi Commu mahdollistaa kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
