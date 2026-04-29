Jatke Uusimaa Oy rakentaa ICECAPITAL Housing Fund VII Ky:lle 76 asunnon kohteen Helsingin Vuosaareen
26.5.2026 10:00:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote
Jatke Uusimaa Oy on sopinut 76 laadukkaan vuokrakodin rakentamisesta ICECAPITAL Housing Fund VII Ky:n kanssa. Helsingin Vuosaareen valmistuvan asuntokohteen, Asunto Oy Helsingin Evian, rakennustyöt alkavat heti. Kohde valmistuu vuoden 2027 lopulla.
Asunto Oy Helsingin Evia käsittää kaksi asuinrakennusta, joista toinen on 8-kerroksinen ja toinen 7-kerroksinen, näihin liittyvän kannen päälle sijoittuvan piha-alueen leikkipaikkoineen ja istutusaltaineen sekä 40 pysäköintipaikkaa pysäköintilaitokseen omalle tontille. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä aina neljän huoneen perheasuntoihin ja jokaisessa asunnossa on oma parveke.
Jatke rakentaa myöhemmin myös samalle tontille kolmannen asuinkerrostalon, Jatke Uusimaan omaa RS-tuotantoa olevan Asunto Oy Helsingin Emman. Kohteen rakennusaikataulu tarkentuu vuoden 2026 aikana.
Helsingin Evia on Jatkeen omakehitteinen täydennysrakentamishanke, jossa rakennetaan laadukkaita vuokra-asuntoja vehreään vanhaan Vuosaareen jo valmiiseen kaupunkiympäristöön. Asuntojen suunnittelussa on huomioitu kohteen lähistön viheralue, parvekkeiden sijoittelussa ilmansuunnat ja asuntovalikoimassa monipuolisuus.
Jatke rakentaa hankkeeseen vanhan Vuosaaren alueelle harvinaisen rakenteellisen pysäköintilaitoksen. Yhtiön pesutupa, kerhotila ja rakennusten ylimmissä kerroksissa sijaitsevat asukkaiden yhteiset saunatilat tulevat tarjoamaan asukkaille arjen mukavuutta. Asuinkohde rakennetaan pientaloalueen viereen hyvien lähipalveluiden sekä julkisen liikenteen äärelle. Sijainnin vetovoimaa lisäävät lähialueen monipuoliset viher- ja ulkoilualueet sekä Vuosaarelle ominainen meren läheisyys.
”Hankekehityksen näkökulmasta täydennysrakentamishankkeet valmiiseen kaupunkirakenteeseen tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan olemassa olevaan ympäristöön uusia nykyaikaisia asuntoja, lähialueen tunnelmaa kunnioittaen. Kohteen hankekehitysvaihe on edennyt loistavassa yhteistyössä niin alueen asukkaiden kuin viranomaisten kanssa ja olemme innoissamme hankkeen aloittamisesta ja uusien monipuolisten asuntojen toteuttamisesta vanhaan Vuosaareen”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Mikko Nuolioja.
”Helsingin Evia on keväällä perustetun asuntoihin pääkaupunkiseudulla sijoittava ICECAPITAL Housing Fund VII:n kuudes kohde. Uskomme markkinoiden tarpeeseen uusista laadukkaista vuokra-asunnoista. Hyvien sijaintien täydennysrakentamiskohteet tarjoavat asukkaille viihtyisän ja nykyaikaisen asumisvaihtoehdon. Kohde on ensimmäisen Jatkeen meille toteuttama hanke ja olemme tyytyväisiä uuden yhteistyökumppanin sitoutumisesta tuottaa laadukkaista ja energiatehokkaita asuntoja”, toteaa Mikko Suominen ICECAPITALilta.
Janne MönkkönentoimitusjohtajaJatke Uusimaa OyPuh:050 346 2813janne.monkkonen@jatke.fi
Mikko SuominenSijoitusjohtajaICECAPITAL Asset Management OyPuh:040 504 0915mikko.suominen@icecapital.fi
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
ICECAPITAL Housing Fund VII Ky
ICECAPITAL Housing Fund VII Ky on ICECAPITALin seitsemäs uusiin asuntoihin sijoittava ammattimaisille sijoittajille kohdistettu kiinteistöpääomarahasto. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tapahtui keväällä ja rahasto on auki uusille pääomasijoituksille vielä helmikuun loppuun 2027.
