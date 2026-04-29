Jatke Uusimaa Oy rakentaa ICECAPITAL Housing Fund VII Ky:lle 76 asunnon kohteen Helsingin Vuosaareen

Asunto Oy Helsingin Evia käsittää kaksi asuinrakennusta, joista toinen on 8-kerroksinen ja toinen 7-kerroksinen, näihin liittyvän kannen päälle sijoittuvan piha-alueen leikkipaikkoineen ja istutusaltaineen sekä 40 pysäköintipaikkaa pysäköintilaitokseen omalle tontille. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä aina neljän huoneen perheasuntoihin ja jokaisessa asunnossa on oma parveke.

Jatke rakentaa myöhemmin myös samalle tontille kolmannen asuinkerrostalon, Jatke Uusimaan omaa RS-tuotantoa olevan Asunto Oy Helsingin Emman. Kohteen rakennusaikataulu tarkentuu vuoden 2026 aikana.

Helsingin Evia on Jatkeen omakehitteinen täydennysrakentamishanke, jossa rakennetaan laadukkaita vuokra-asuntoja vehreään vanhaan Vuosaareen jo valmiiseen kaupunkiympäristöön. Asuntojen suunnittelussa on huomioitu kohteen lähistön viheralue, parvekkeiden sijoittelussa ilmansuunnat ja asuntovalikoimassa monipuolisuus.

Jatke rakentaa hankkeeseen vanhan Vuosaaren alueelle harvinaisen rakenteellisen pysäköintilaitoksen. Yhtiön pesutupa, kerhotila ja rakennusten ylimmissä kerroksissa sijaitsevat asukkaiden yhteiset saunatilat tulevat tarjoamaan asukkaille arjen mukavuutta. Asuinkohde rakennetaan pientaloalueen viereen hyvien lähipalveluiden sekä julkisen liikenteen äärelle. Sijainnin vetovoimaa lisäävät lähialueen monipuoliset viher- ja ulkoilualueet sekä Vuosaarelle ominainen meren läheisyys.

”Hankekehityksen näkökulmasta täydennysrakentamishankkeet valmiiseen kaupunkirakenteeseen tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan olemassa olevaan ympäristöön uusia nykyaikaisia asuntoja, lähialueen tunnelmaa kunnioittaen. Kohteen hankekehitysvaihe on edennyt loistavassa yhteistyössä niin alueen asukkaiden kuin viranomaisten kanssa ja olemme innoissamme hankkeen aloittamisesta ja uusien monipuolisten asuntojen toteuttamisesta vanhaan Vuosaareen”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Mikko Nuolioja.



”Helsingin Evia on keväällä perustetun asuntoihin pääkaupunkiseudulla sijoittava ICECAPITAL Housing Fund VII:n kuudes kohde. Uskomme markkinoiden tarpeeseen uusista laadukkaista vuokra-asunnoista. Hyvien sijaintien täydennysrakentamiskohteet tarjoavat asukkaille viihtyisän ja nykyaikaisen asumisvaihtoehdon. Kohde on ensimmäisen Jatkeen meille toteuttama hanke ja olemme tyytyväisiä uuden yhteistyökumppanin sitoutumisesta tuottaa laadukkaista ja energiatehokkaita asuntoja”, toteaa Mikko Suominen ICECAPITALilta.