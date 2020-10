BDO:n vero- ja lakitiimi jatkaa kasvuaan

Uusia näkemyksiä ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin 31.5.2019 14:04:00 EEST | Tutkimus

Yli 65-vuotiaiden ikäluokan odotetaan ylittävän 25 % maailman väestöstä vuoteen 2050 mennessä. Väestön ikääntymisen myötä terveys- ja hoitoalan palveluiden tarve kasvaa. Huolehditaanko ikääntyvän väestön hoidosta ja investoidaanko siihen parhaalla mahdollisella tavalla? Jotta hoidosta saadaan edullista ja tehokasta ja kasvutarpeen haasteista selviydytään, päätösten on pohjauduttava tietoon. BDO:n New Perspectives on Elderly Care -raportti yhdistää OECD:n tutkimustuloksia ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä ikääntyvien hoidon järjestämisen kehityksestä ja ennusteista 10 maassa.