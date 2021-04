Ensimmäisten Tampereen Tammelan stadionin yhteyteen rakennettavien kotien ennakkomarkkinointi on alkanut

Jaa

Pohjola Rakennus on aloittanut Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Victorian ennakkomarkkinoinnin. Victoria on ensimmäinen Tammelan stadionin yhteyteen rakennettavista kahdesta Pohjola Rakennuksen asuntokohteesta ja se sijaitsee stadionin Salhojankadun puoleisessa päässä. Victorian kotien alustava valmistuminen on elokuussa 2023.

Pohjola Rakennus on aloittanut Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Victorian ennakkomarkkinoinnin.

Tampereen Tammelaan rakentuu tyylikäs hybridistadion, joka yhdistää täysimittaisen kentän ja asuintalot viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisenä asuinrakennuksena stadionin yhteyteen nousee voiton jumalattaren mukaan nimetty Asunto Oy Tampereen Victoria, joka kattaa jalkapallostadionin länsipuolen kolmesta korkeasta osasta kaksi. Uudet kodit löytyvät kerroksista 2-9 ja niihin mahtuu monipuolisesti erikokoisia, uniikkeja asuntoja näppäristä yksiöistä aina suurempiin tilaihmeisiin. Victoria kätkee sisäänsä myös muutaman hulppean edustusasunnon upeilla tilaratkaisuilla viimeisteltynä. Valtavaa kiinnostusta herättäneen Victorian kodit ovat ylellisiä ja huolella mietittyjä. Uusien kotien arvokkaat yksityiskohdat, varustelu sekä materiaalien laatu kestävät niin aikaa kuin katseita. Laajasta asuntotarjonnasta löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja kaupunkiasumisesta kiinnostuneille. Asumisen laatua lisäävät valitusta asunnosta riippuen parvekkeet, oma sauna, lattiasta kattoon ulottuvat maisemaikkunat sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lattialämmitys. Ylimmistä kerroksista aukeavat näkymät muun muassa jalkapallostadionille. Tyylikkäät ja modernit kodit sekä kansainvälisen tason stadionin on suunnitellut useaan kertaan palkittu arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy. Heidän käsialaansa ovat esimerkiksi tunnettu Amos Rex -taidemuseo ja Kansallismuseon uusi lisärakennus. Yli satavuotias Tammela sijaitsee aivan Tampereen ydinkeskustan tuntumassa. Alue on jatkuvasti kehittyvä puistomainen kaupunginosa, jossa niin julkinen liikenne, palvelut, kulttuurielämykset, koulut kuin keskustakin ovat aivan käden ulottuvilla. Siksi Victorian sijainti on kaikin puolin ihanteellinen ja sen tulevien asukkaiden saatavilla on kaikki, mitä hyvään kaupunkielämään tarvitaan. Tammelan stadionin pitkille sivuille tulee sekä asuinkerroksia että liiketilaa. Kokonaisuudessaan Tammelan stadionhankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 marraskuuhun mennessä. Pohjola Rakennuksen toinen stadionin yhteyteen rakennettava asuntokohde tulee ennakkomarkkinointiin kesällä 2021.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Pohjola Rakennus on aloittanut Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Victorian ennakkomarkkinoinnin. Lataa

Linkit