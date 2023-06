Haitallisten vieraslajien torjuntaan rahoitusta valtakunnallisesti 16 hankkeelle

Sinilevää havaittu Lounais-Suomen sisävesissä ja merialueella (Varsinais-Suomi, Satakunta) 22.6.2023 12:29:17 EEST | Tiedote

Sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt tällä viikolla Lounais-Suomessa niin järvillä kuin merialueellakin. Sinilevätilanne on kuitenkin pysynyt helteistä huolimatta rauhallisena ja ajankohtaan nähden tyypillisenä eikä runsaita esiintymiä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa ole havaittu. Muutamilla seurantapisteillä meri- ja sisävesialueilla levää on havaittu vähäisiä määriä. Lämpimän sään jatkuessa levätilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.