Helsinki Cup pelaa jälleen isoimmat ottelunsa Olympiastadionilla

- Halusimme, että lapset ja nuoret sekä heidän lähipiirinsä pääsevät kokemaan ison urheilujuhlan tuntua perinteikkäällä Olympiastadionilla. 48. kertaa pelattavan turnauksen tähtihetkiin isolle stadionille osallistuvat kansainväliset joukkueemme, joista kauimmat matkustavat Helsinkiin Taiwanista, Mongoliasta ja Brasiliasta, Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne kertoo.

Helsinki Cup on pelattu jo useana vuonna 85-vuotiaalla Olympiastadionilla. Turnauskentäksi ja finaalien päänäyttämöksi se on valikoitunut paitsi kulttuurisen merkityksensä myös tilavien puitteidensa ansiosta. Helsinki Cup on yksi maailman suurimmista lasten ja nuorten jalkapalloturnauksista, jonne saapuu pelaajia yli 20 maasta.

- Pelaaminen ikonisella Olympiastadionilla on osallistujillemme vahva viesti, miten paljon lapsia ja nuoria arvostetaan pelaajina ja miten haluamme nostaa heidän harrastamistaan esille, Kavanne selventää.

Suomen ja Helsingin yksi tunnetuimmista maamerkeistä, Olympiastadion, toimii peliareenana 10-vuotiaiden peleille, jotta ikäluokka voi nauttia hulppeasta ympäristöstä ainakin kerran pelaajaurallaan. Olympiastadion näyttelee myös turnausperjantain tyttöjen yleis- ja harrastesarjojen A-finaalien ja lauantain kaikkien loppujen finaaliotteluiden pääparaatipaikkana.

- Olympiastadion on meille koko turnauksen ydin. Pelaajat tankkaavat myös energiaa stadionilla, sillä se toimii sekä ruokailupaikkana että upeiden avajaisohjelmiemme esiintymisareenana. Lisäksi turnauksen kisatoimisto löytyy Olympiastadionilta, Kavanne iloitsee.

Jalkapalloilun suosio tyttöjen keskuudessa voimakkaassa kasvussa

Valtaosa eli 80 prosenttia Helsinki Cupin pelaajista kuuluu ikäluokkaan 7–13-vuotiaat. Tänä vuonna erityisesti tyttöjoukkueiden ilmoittautumisten nousu on ollut poikkeuksellisen suurta.

- Emme ole koskaan aiemmin rikkoneet tyttöjoukkueiden ilmoittautumismäärissä ennätyksiä jo tähän aikaan vuodesta, vaikka ilmoittautumisaikaa on vielä kaksi kuukautta jäljellä, hehkuttaa Kavanne.

Tytöille ei ole tarjolla suuria kansainvälisiä jalkapalloturnauksia, joten Helsinki Cup on merkittävä suurturnauksen tunnelmaa tuova kisa.

Tyttöjen jalkapallon harrastuksen arvostus on noussut sekä Suomessa että maailmalla. Jalkapallosta on tullut kaikkien laji.

- Helsinki Cup on perhetapahtuma, jonka sydän sykkii jalkapallolle. Turnaus liputtaa suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, kansainvälisyyden ja kaikkia osallistujia kunnioittavan käytöksen puolesta, Kavanne selventää.

Helsinki Cup näkyy värikkäästi heinäkuun kaupunkikuvassa

Helsinki Cup näkyy ja kuuluu kaupunkikuvassa avajaiskulkueen, tapahtumatorin ja festivaalien muodossa tarjoten urheilujuhlan riemua kesän keskellä. Koko turnauksessa pelataan noin 5500 peliä, sarjoja on 50 ja peliareenoina toimii noin 20 kenttäaluetta ympäri pääkaupunkiseutua Lauttasaaresta Vuosaareen.

- Toivotamme kaikki turnauksen osallistujat kannustusjoukkoineen tervetulleiksi Olympiastadionille heinäkuussa. Hienoa, että lapsilla ja nuorilla on taas mahdollisuus pelata stadionilla ja saada ikimuistoinen turnauselämys Helsingissä, toteaa Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen.