”Jos nyt ei investoi osaamiseen, niin milloin?” Kampanja tähtää yli 100 juniorin palkkaamiseen ohjelmistoalalle heti

Lehdistötiedote 16.9.2021

Miltei koko yhteiskuntaa vaivaava pula osaajista on pahimmillaan ohjelmistoalalla. Yli 10000 osaajaa saisi työpaikan heti, mutta heitä ei ole. Tilanne on nurinkurinen.

”Samalla, kun ohjelmistoalan senioriosaajat viedään käsistä, junioreilla voi olla vaikeuksia päästä työuran alkuun. Kaikkien on nyt ymmärrettävä: Ilman junioreja ei tule senioreja. Katsomme ohjelmistoalalla nyt peiliin ja kampeamme itseämme muutokseen. Aloitetaan vauhdilla: Tavoitteena on palkata #JunioritTöihin-kampanjan avulla ainakin 100 junnua alalle lokakuun loppuun mennessä. Tosi hyvältä vaikuttaa, ensimmäinen tusina yrityksiä lähti mukaan ihan välittömästi”, iloitsee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Roiha painottaa, että vahva nousukausi antaa yrityksille kaikki eväät juniorien rekrytointiin.

”Jos nyt ei investoi, niin milloin? Nyt on aika kasvattaa tulevia senioriosaajia, uutta osaajapoolia firmaan. Vain senioriosaajista kilpailu on aivan liian lyhytnäköistä peliä. Nyt on maailman paras tilanne satsata, kun kaikki vetää täysillä”, tiivistää Roiha.

Asiakkailla ja julkisella sektorilla myös oma vastuunsa

Ohjelmistoyritykset siis katsovat peiliin, mutta niin pitäisi Roihan mielestä tehdä myös asiakaspuolella. Roiha muistuttaa, että etenkin julkisen sektorin noin miljardin euron vuosittaiset tilaukset työllistävät lähes pelkästään seniorikoodaajia, julkisen sektorin tiukkojen vaatimusten johdosta. Näin ei tarvitsisi olla.

”Ostajan on helppo ostaa senioreita ja myyjän on helppo myydä senioreita. Helposti voi käydä niin, että sekä asiakas että myyjä ovat vähän laiskoja. Jos molemmin puolin pöytää haluttaisiin nähdä enemmän hyödyllistä vaivaa juniorien tuomiseksi mukaan projekteihin, niin nyt on oikea hetki. Julkinen sektori voisi tässä kantaa tilaajavastuuta, joka sataisi paitsi työllistyvien junioreiden myös koko digiosaajien pulasta kärsivän yhteiskunnan hyväksi”, vetoaa Roiha.

”Asenne ratkaisee” - junioreissa mahtava voimavara

Joensuussa, Helsingissä ja Singaporessa operoiva Nolwenture on malliesimerkki edistyksellisestä ohjelmistoyrityksestä, joka on onnistuneesti satsannut junioreihin. Nolwenturen perustaja ja COO Antti Vikman pitää junioreiden palkkaamista välttämättömyytenä, johon on panostettava – ja joka maksaa itsensä takaisin. Vikman lähettää muille yrityksille lämpimät rekrykannustukset.

”Juniorit kasvavat kiinni juuri teidän firmaanne. Juniorit voivat olla jopa senioreita parempi resurssi kehittämään juuri teidän firmaanne ja juuri teidän toimintatapojanne – perustyön lisäksi voi tulla yllättäviä hyötyjä. Kun Nolwenturessa saamme juniorit itse koulutettua, olemme jatkuvasti ajan hermolla. Juniorit ovat adaptiivisimpia uusiin juttuihin! Investointi on kannattanut: Kaikki harkkarit ovat jääneet osa-aikaisiksi koulun ohella. Ja olemme aina palkanneet heidät koulun jälkeen”, kuvailee Vikman Nolwenturen onnistuneen rekrykehän.

Kaikkein tärkein löytyy Vikmanin mukaan sydämestä, eikä todistuksista.

”Asenne on aina tärkeämpi kuin se mitä osaa. Osaaminen vanhenee nopeasti. Maailma muuttuu niin järjettömän nopeasti, että myös vanhan pois oppiminen on tärkeää, ei vain uuden oppiminen. Senioreiden pitäisi uskaltaa myös oppia junioreilta: Junioreiden palo ja halu oppia voi viedä jopa senioreiden ohi!”

Vauhtia #JunioritTöihin-kampanjalle antaa Oikotien myöntämä 50% alennus kampanjan rekryilmoituksiiin, Sovelto puolestaan tarjoaa juniorien tueksi digitaalisen jatkuvan oppimisen ympäristön.

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Antti Vikman, Nolwenture, perustaja ja COO, 040 743 5826, antti.vikman@nolwenture.com