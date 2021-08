Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa

Jaa

Talven 2021–2022 aikataulut astuvat voimaan Kainuun kuntien välisessä joukkoliikenteessä 10.8.2021. Kaikki kesäaikataulukauden vuorot ajetaan myös talviaikataulukaudella, mutta vuorojen määrä arkipäivinä lisääntyy. Samalla on tehty aikataulumuutoksia, joilla mm. parannetaan vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Kajaanin matkakeskuksessa. Talviaikataulut ovat voimassa 5.6.2022 asti. Uudet, aiempaa edullisemmat matkaliput ovat tulleet käyttöön kesäaikataulukauden alussa 7.6.2021.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkima Kainuun kuntien välinen joukkoliikenne on järjestetty pääsuunnittain siten, että kullakin pääsuunnalla kelpaavat samat lipputuotteet. Pääsuunnilla Kuhmo–Sotkamo–Kajaani ja Kuhmo–Nurmes liikennöitsijänä ovat A. Kyllönen Oy ja Matka-Kyllönen Oy. Pääsuunnilla Puolanka–Paltamo–Kajaani ja Kuusamo–Suomussalmi–Kajaani liikennöitsijänä puolestaan on Pohjolan Matka.

Kertalipuista myönnetään alennus opiskelijoille, eläkeläisille sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöille. Käytössä ovat myös kausiliput kaikkien Kainuun kuntien alueilla, toisen asteen opiskelijoiden Kela-liput sekä 44 matkan sarjalippu. Kausilipun hinta riippuu siitä, kuinka monen kunnan alueella lippu on voimassa. Kausi-, sarja- ja Kela-liput ladataan uudelle Matkahuollon matkakortille. Matkakortin ja sille ladattavia lipputuotteita voi hankkia Matkahuollon Kajaanin toimipisteestä tai Matkahuollon verkkokaupasta. Verkkokaupasta ei kuitenkaan voi hankkia Kela-lippuja.

Aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, Google Mapsista, liikennöitsijöiden verkkosivuilta sekä aikataulukirjasta, jota jaetaan mm. linja-autoissa. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta sekä aikataulukirjasta.

Talviaikataulukaudella käynnistyvät uudet arkipäivävuorot on lueteltu pääsuunnittain alla. Näiden lisäksi ajetaan kaikki kesäaikataulukauden 2021 vuorot.

Kuhmo–Sotkamo–Kajaani

Sotkamon ja Kajaanin välillä käynnistyy kaksi uutta vuoroparia. Vuoro Makkosenmäeltä saapuu Kajaaniin klo 7.25, ja paluuvuoro samaa reittiä lähtee Kajaanista klo 16.25. Vuorot ajetaan Kuluntalahden ja Vimpelinlaakson kautta. Lisäksi aamupäivällä lähtee vuoro klo 10.50 Kajaanista Korholanmäen kautta Sotkamoon. Paluuvuoro samaa reittiä saapuu Kajaaniin klo 12.20.

Puolanka–Paltamo–Kajaani

Vuoro Puolangalta Paltamon kautta Kajaaniin saapuu klo 7.45. Paluuvuoro Puolangalle samaa reittiä on perillä klo 9.30. Lisäksi Kajaanista lähtee vuoro Paltamoon klo 13.10, ja paluuvuoro Paltamosta lähtee Kajaaniin klo 14.50. Viimeksi mainittua lukuun ottamatta vuorot ajetaan keskussairaalan ja Vimpelinlaakson kautta. Puolangalta perjantai-iltapäivisin lähtevän vuoron saapumisaika Kajaaniin on jatkossa 14.20, ja vuorolta on yhteys Kajaanista lähteviin juniin. Kaikki vuorot Paltamon ja Kajaanin välillä ajetaan Kontiomäen kautta.

Kuusamo–Suomussalmi–Kajaani

Suomussalmelta saapuu aamupäivisin vuoro Kajaaniin klo 10.20. Paluuvuoro keskussairaalan ja Vimpelinlaakson kautta lähtee Kajaanista klo 12.25. Puolenpäivän jälkeen Suomussalmelta Kajaaniin lähtevää vuoroa on aikaistettu siten, että vuoro on Kajaanissa klo 14.20. Tällä tavoin saadaan yhteys Kajaanista lähteville junille. Iltapäivisin lähtee vuoro Suomussalmelta Kajaaniin klo 16.00. Tämä vuoro ajaa poikkeuksellisesti Kontiomäen rautatieasemalle, josta on yhteys Ouluun lähtevään junaan. Alkuillasta Kajaaniin saapuvalta junalta taas lähtee vuoro Suomussalmelle klo 18.10. Kajaanin ja Kuusamon välinen liikenne ajetaan 3.10.2021 asti Hossan kansallispuiston kautta.

Hyrynsalmen ja Suomussalmen väliset lukiolaisia kuljettavat vuorot ajetaan jatkossa Suomussalmen kirkonkylän kautta. Aamuvuoro saapuu Suomussalmelle klo 8.20, ja paluuvuorot lähtevät Suomussalmelta klo 14.30 ja 16.00.