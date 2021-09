Kannelmäen Sävelkortteliin uusia koteja – Pohjola Rakennus käynnisti Asunto Oy Helsingin Tahdin rakentamisen

Jaa

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Kannelmäen Sävelkorttelin seuraavan asuntokohteensa rakentamisen. Alueelle nouseva Asunto Oy Helsingin Tahti on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Tahti on järjestyksessään kuudes Sävelkortteliin nouseva asuinrakennus.

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Kannelmäen Sävelkorttelin seuraavan asuntokohteensa rakentamisen.

Asunto Oy Helsingin Tahti rakentuu osaksi Kannelmäen uutta Sävelkorttelia, joka tulee kokonaisuudessaan tarjoamaan kodin yli 600 asukkaalle. Tahdin viisi asuinkerrosta pitävät sisällään 56 kotia, joiden koot vaihtelevat aina kompakteista yksiöistä isompiin saunallisiin kolmioihin. Sen lisäksi Tahdin katutasosta löytyy kaksi liiketilaa. Tahdin vakiomateriaalivaihtoehdot ovat laadukkaita ja kestäviä. Hyvien materiaalien ja fiksujen neliöiden ansiosta Tahti tarjoaa asumismukavuutta jokaista yksityiskohtaa myöten. Lattiat ovat kestävää tammiparkettia ja keittiön varustukseen kuuluvat muun muassa astianpesukone, keraaminen keittoliesi ja integroitu mikroaaltouuni, jotka helpottavat arkea. Osassa Tahdin kodeista on joko ranskalainen tai lasitettu parveke, ja Kantelettarentien puoleisissa ylimmän kerroksen kodeissa voi nauttia ullakkoasumisen tunnelmasta lapeikkunoiden ansiosta. ”Kannelmäen Sävelkortteli on meille pitkäkestoinen ja tärkeä aluehanke. Tahdin myynnin aloitus tuntuukin nyt erityisen hyvältä, kun saamme vihdoin tarjolle pitkään kaivattuja RS-asuntoja ja aluerakentamisen toisen vaiheen viimeisen talon rakennustyöt kunnolla käyntiin. Sävelkorttelin rakentaminen jatkuu heti perään myös alueen pohjoisosassa”, kommentoi Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo. Tahti ja koko Sävelkortteli nousee Kannelmäen keskeiselle paikalle, vanhan ostoskeskuksen tilalle. Sen ansiosta niin julkiset kulkuyhteydet kuin päivittäispalvelutkin ovat loistavat. Kotiovelta Kannelmäen asemalle on matkaa noin 700 metriä ja junalla Helsinkiin hurauttaa vajaassa 15 minuutissa. Sävelkorttelin palveluiden lisäksi pienen kävelymatkan päässä sijaitsee Kauppakeskus Kaari, joka laajentaa monipuolisten palveluiden saatavuutta. Sävelkorttelin omaleimainen ulkoasu leikittelee kattojen muodoilla ja rakennusten värityksellä. Koko kortteli on suunniteltu Kannelmäen historiaa ja kaupunkirakennetta kunnioittaen. Sen aluesuunnittelussa on otettu huomioon etenkin yhteisöllisyys, joka mahdollistaa asukkaiden yhdessä tekemisen niin piha-alueilla kuin kerhotiloissa. Tahti rakentuu Helsingin kaupungin vuokratontille ja Helsingin kaupungin kanssa tullaan allekirjoittamaan pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Kokonaisuudessaan Pohjola Rakennus rakentaa Sävelkortteliin 13 asuintaloa ja koko korttelin arvioitu valmistuminen on vuonna 2026. Tahdin arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2022.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Kannelmäen Sävelkorttelin seuraavan asuntokohteensa rakentamisen. Lataa

Linkit