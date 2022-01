Kari Inkinen ja Jouko Kemppinen Pohjola Rakennuksen hallitukseen

Kari Inkinen on toiminut Pohjola Rakennuksen toimitusjohtajana vuosina 2019–2021. Hän on työuransa aikana ansioitunut monissa johtotehtävissä, muun muassa Spondan toimitusjohtajana vuosina 2005–2018. Inkinen kuului Pohjola Rakennuksen hallitukseen jo vuosina 2018–2019 ja on uransa aikana ollut lukuisissa eri luottamustehtävissä rakentamisen alalla.

Jouko Kemppinen on tehnyt mittavan uran kiinteistö- ja rakennusalalla. Hän on toiminut uransa aikana muun muassa VVO:lla (nyk. Kojamo) ja YIT:llä erilaisissa johtotehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lisäksi Kemppinen on vuosina 2018–2020 toiminut konsulttina ja kuulunut YIT:n kansainvälisten tytäryhtiöiden hallituksiin.

Pohjola Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä on mielissään hallituksen uusien jäsenten valinnoista. ”Kari ja Jouko ovat pitkän linjan kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia. He ovat niin näkijöitä kuin tekijöitä, jotka tukevat perheyhtiömme menestymistä”, Metsälä kertoo.





Pohjola Rakennuksen hallitus 1.1.2022



Juha Metsälä, hallituksen puheenjohtaja

Kim Gran, varsinainen jäsen, vuorineuvos

Kari Inkinen, varsinainen jäsen

Jouko Kemppinen, varsinainen jäsen

Jan Montell, varsinainen jäsen

Erkka Valkila, varsinainen jäsen

Tutu Wegelius-Lehtonen, varsinainen jäsen

Carita Metsälä, varajäsen

Christian Metsälä, varajäsen