Kyocera Document Solutions Finland Oy ja Proservia Finland ovat kesäkuun alussa aloittaneet maanlaajuisen yhteistyön

Proservia on osa ManpowerGroup-konsernia. Proservia on tuottanut Service Desk- ja etähallintapalveluita kaiken kokoisiin loppukäyttäjäympäristöihin vuodesta 2005 lähtien.

Suomessa tuotetaan palveluita valtakunnallisesti 200 asiantuntijan voimin. Palvelutuotantoa johdetaan keskitetysti Helsingin Service Centeristä. Tämän lisäksi toimipisteet löytyvät Espoosta ja Jyväskylästä. Kansainvälisisissä palveluissa voidaan hyödyntää Proservian toimitusverkostoa yli 15 maassa.

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management® ja ManpowerGroup® Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019 ManpowerGroup on valittu 10. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi