Nykyajan taiteilijaparit vastaavat taiteen uusiin vaatimuksiin

Teoksen on kirjoittanut nykytaiteen tutkija ja kriitikko FT Maria Hirvi-Ijäs, jolla on pitkäaikainen tuntemus nykytaiteesta sekä sen tekijöistä. Hirvi-Ijäs on kutsunut projektiin mukaan kiinnostavia taiteilijapareja, jotka ovat eri tavoin keskeisiä toimijoita suomalaisessa taide-elämässä. Näitä taiteilijoita yhdistää ensisijaisesti halu toimia dialogisesti taiteellisessa työssään. Kirjan haastatteluosuuksissa taiteilijat kertovat oman työnsä taustoista ja yhteistyöstään sekä siitä millaisia vaatimuksia ja haasteita käsillä oleva kokonaisvaltainen paradigman muutos nykytaiteessa asettaa taiteelliselle työskentelylle.

Perinteisessä länsimaisessa ajattelussa on usein ollut tarve osoittaa yksilötaiteilijan erityisasemaa taiteellisessa luomisessa. Toisin kuin taiteilijaparit, duot eivät välttämättä ole elinkumppaneita, vaan ovat valinneet työtavakseen yhteistyön. Parina työskentelyn syyt ja käytännöt vaihtelevat sekä suhteessa työprosesseihin että julkiseen toimintaan.

Monet taidehistoriassa esiintyneet taiteilijaparit ovat olleet aviopareja, joiden työn tarkastelu on vääjäämättä osoittanut epätasapainoa sekä taiteellisessa luomistyössä että yleisestikin. Miesten osa on ollut vahvempi, ja naiset ovat jääneet taustalle. Nykyisin yhdessä tekeminen on nykytaiteessa monimuotoista ja tapahtuu hyvinkin erilaisissa pari- ja yhteistyösuhteissa. Dialoginen taiteen tekeminen on kuvataiteissa ollut kehitteillä ja muutoksessa koko modernismin ajan.

Kirjan ydinkysymyksiksi nousevat tasa-arvo ja luomisen alkuperän tunnistaminen sekä luomistyön myyttisten kehien purkaminen. Samalla dialogisuus on nykytaiteen kentällä ja tutkimuksessa laajentunut taiteilijan työstä sekä taideteosten teoriaan että taiteellisen prosessin yleisösuhteisiin.

Dialogisuudelle löytyy taiteellisessa kontekstissa useita paikkoja ja painopisteitä, joiden kautta avautuu laajempi alusta esteettisen eetoksen keskustelulle.

Kirjassa esiteltävät taiteilijat:

Andy Best & Merja Puustinen – Grönlund & Nisunen – Hamm & Kamanger – Lea & Pekka Kantonen – Linda & Aura – nabbteeri – Rainio & Roberts – SIMKA

Taidetta kaksin – Dialoginen luominen suomalaisessa nykytaiteessa

Maria Hirvi-Ijäs

Parvs, 2022

Ilmestyy 4.2.2022

Teos on jatkoa Maria Hirvi-Ijäksen aiemmalle julkaisulle 22 tapaa – Taiteellinen ajattelu suomalaisessa nykytaiteessa (Parvs, 2014).

Kirjaan liittyvä näyttely Taidetta kaksin – Working Together on avoinna Taide- ja museokeskus Sinkassa Keravalla 5.2.–30.4.2022

