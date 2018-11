ONKO ITALIA MENETETTY TAPAUS, VESA VIHRIÄLÄ? – EUROTOHTORI ON EVAN JA ETLAN UUSI PODCAST

Vesa Vihriälä seuraa uudessa Eurotohtori-podcastissa Italian kriisiä ja euroalueen tilaa kahden viikon välein EVAn johtaja Matti Apusen tenttaamana. Italian talous laahaa, maa uhmaa EU:n sääntöjä. Onko Italiassa kehittymässä Euroopan talouden täydellinen myrsky?

Vihriälän mukaan Italian hallituksen linja on vähät välittävä; uusi budjetti on alijäämäinen. Maan tuottavuuskasvu on ollut viimeisen 20 vuoden ajan lähes olematonta. Italian työllisyysaste on noin 60, eikä sillä hyvinvointivaltiota rahoiteta. Matti Apunen kysyykin Vihriälältä, onko Italia menetetty tapaus.

Eurotohtori ilmestyy joka toinen torstai osoitteissa www.eva.fi ja www.etla.fi. Eurotohtorin tuottaa Veera Luoma-ahon ja Olli Sulopuiston Jaksomedia, joka tuottaa myös EVAn SPAM Apunen/Maliranta -podcastin.

Valtiotieteiden tohtori Vesa Vihriälä on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toimitusjohtaja. Vihriälä on aiemmin toiminut muun muassa varapuheenjohtaja Olli Rehnin neuvonantajana Euroopan komissiossa.

