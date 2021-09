Onnellinen kuolemansairas, musta aukko, vertaistukea masentuneelle ja muita Aula & Co:n tietokirjauutuuksia

Jaa

Aula & Co:n syksyn uutuustietokirjat ovat Ari Turusen suurteos Tuoksujen atlas, Matt Haigin ahdistusvertaiskirja Syitä pysytellä hengissä, kuolemansairaan Björn Natthiko Lindebladin menestysteos Saatan olla väärässä, professori Heino Falcken uraauurtava teos mustista aukoista sekä koiraguru Steve Mannin Onnellisen pennun kasvatus.

Tuoksujen atlas on tietokirjailija Ari Turusen suurprojekti. Tuoksut näkyvät usein joko tuoksukieltoina julkisissa tiloissa tai hajuvesimainoksissa, vaikka tuoksut vaikuttavat alitajuntaamme. Tuoksuaineiden historia on maailmanlaajuisesti merkittävämpi mutta myös vähemmän sukupuolisidonnainen kuin osaamme ajatellakaan. Edellisten teostensa tapaan Turunen käsittelee aihettaan intohimolla ja huumorilla.

Turunen itse nauttii taidokkaasti parhaista raaka-aineista valmistetuista parfyymeista sekä maailman eri kolkkiin matkustamisesta. Hän teki Tuoksujen atlaksen taustatutkimuksia osin kenttätyönä ennen pandemian puhkeamista. Tuoksujen atlas lähtee sekä Tieto-Finlandia-raadille että Vuoden kaunein kirja -kilpailuun. Ari Turunen antaa mielellään haastatteluja.

Björn Natthiko Lindebladin Saatan olla väärässä oli Ruotsin myydyin kirja viime vuonna. Syynä lienee se, että Lindeblad ei anna neuvoja ylhäältä alas, vaan puhuu ihmisenä ihmiselle.

Menestyksekäs ekonomi jätti elämänsä Ruotsissa ja eli Thaimaassa munkkina toistakymmentä vuotta. Lindeblad sairastui lihaksia rappeuttavaan ALS-tautiin muutama vuosi sitten, mutta suhtautuu lähestyvään kuolemaansa tyynesti, ja haluaa nauttia jäljellä olevasta ajastaan täysin siemauksin niin pitkään kuin mahdollista. Lindeblad kykene antamaan enää vain vähän haastatteluja, mutta hallussamme on tuore haastatteluvideo, jonka media saa halutessaan käyttöönsä.

Lindebladin haastattelu on nähtävissä sekä Turun että Helsngin kirjamessuilla.

Aula & Co on julkaissut useita kauno-, tieto- ja lastenkirjailija Matt Haigin kirjoja. Kaikkein suosituin Haigin teos on yhä edelleen Syitä pysytellä hengissä, syvän omakohtainen kuvaus masennukseen sairastumisesta ja siitä selviytymisestä. Kirjassaan Haig kertoo siitä, kuinka hän syvän ahdistuksen ja masennuksen vallassa harkitsi jo hyppäävänsä kallionjyrkänteeltä – ja siitä, kuinka hän vähä vähältä keräsi sai kiinni elämästä ja toipui. Haastattelut mahdollisia.

Heino Falcke on radioastronomian ja astrohiukkasfysiikan professori. Falcke johti Event Horizon Telescope -työryhmää, joka onnistui ensimmäisenä kuvaamaan mustan aukon. Osa työryhmän tutkimustuloksista on vielä julkaisematta, joten lisää uutisia on odotettavissa. Falcken kirja Valo pimeydessä – mustat aukot, maailmankaikkeus ja me on hämmästyttävän yleistajuinen teos siitä, mikä merkitys mustilla aukoilla on ihmiselle, ja mikä pitää todellisuuttamme koossa. Haastattelut mahdollisia.

Steve Mannin Onnellisen pennun kasvatus on vastaus suomalaisten koiranomistajatalouksien tarpeeseen. Viime vuonna rekisteröitiin lähes 49 000 eli melkein 4000 pentua enemmän vuonna 2019, ja trendi on jatkunut myös tänä vuonna. Steve Mann opettaa positiivisen vahvistamisen metodein ja havainnollisesti kaiken, mitä uuden omistajan tulee tietää koirankasvatuksesta. Haastattelut mahdollisia.