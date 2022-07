Pohjola Rakennukselta 33 uutta kotia Jyväskylän Kypärämäkeen

Asunto Oy Jyväskylän Nurmikaunokki pitää sisällään 33 avaraa ja vaaleilla pintamateriaaleilla varustettua kotia. Monipuolisen huoneistojakauman ansiosta Nurmikaunokista löytyy koti niin pientä yksiötä etsivälle, kuin enemmän tilaa kaipaaville lapsiperheillekin. Asuntojen koot vaihtelevat 24m2:n yksiöistä 102m2:n koteihin.

"Kypärämäen omakotitaloalueen laitamille rakentuu tyylikäs asuntokohde, jossa tarjolla koteja eri elämäntilanteisiin. Hienoa, että voimme tarjota uutta asuntokantaa arvostetun omakotitaloalueen kupeeseen", Pohjola Rakennuksen Jyväskylän alueen hankejohtaja Veli-Pekka Into iloitsee rakentamisen aloituksesta.

Nurmikaunokin kotien pohjaratkaisuissa on mietitty erityisesti käytännöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Osassa kodeista avokeittiöt yhdistävät keittiön ja olohuoneen yhtenäiseksi tilaksi, kun taas toisissa kodeista keittiö on näppärästi nurkan takana. Yhtä terassikotia lukuun ottamatta kaikissa kodeissa on ranskalaiset tai lasitetut parvekkeet. Energiatehokas kaukolämpö pitää lattialämmityksen ansiosta kodit miellyttävän lämpimänä. Osassa asuntoja asumismukavuutta tuo lisäksi oma sauna rentouttavine löylyineen.

Valinnaisella vuokratontilla sijaitsevasta pienestä ja rauhallisesta taloyhtiöstä löytyy hissi, ulkoiluvälinevarasto, huoneistokohtaiset irtaimistovarastot, leikkialue ja pihalle sijoitettavat viljelylaatikot. Sen lisäksi taloyhtiöllä on käytössään yhteinen grillipaikka. Nurmikaunokissa on yhteensä 21 autopaikkaa – autopaikkaosakkeista 15 löytyy autokatoksesta ja kuusi pihalta. Autopaikat on varustettu niin lämpötolpilla kuin sähköauton latausmahdollisuudella.

Nurmikaunokki sijaitsee Kypärätien ja Vesangantien risteyksessä rauhallisella omakotitaloalueella, joka on etenkin lapsiperheiden suosiossa. Kypärämäen ja Köhniön puutarhakaupungin eriväriset ja -kokoiset omakotitalot ovat yksi alueen pidetyimmistä ominaispiirteistä. Viehättävä alue rintamamiestaloineen ja puutarhoineen on ihanteellinen paikka asua ja Nurmikaunokki tuleekin olemaan alueen ainoa uudiskerrostalo.

Nurmikaunokin läheltä löytyvät kaikki tarpeelliset palvelut ja Jyväskylän keskustaan ajaa alle 10 minuutissa. Kulkuyhteydet ovat hyvät niin pyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla, autolla kuin kävellenkin. Alueella on palveluiden lisäksi myös loistavat liikuntamahdollisuudet valaistuine latuineen ja lenkkipolkuineen. Kypärämäen liikuntapuisto sijaitsee vain reilun kilometrin päässä Nurmikaunokista ja lähimmälle kuntosalille on ainoastaan puoli kilometriä matkaa.