Pohjola Rakennukselta 42 uutta kotia Haagaan – Asunto Oy Helsingin Atsalean rakentaminen on alkanut

Vehreiden puistojen ja hyvien liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen rakentuu neljän asuinkerrostalon; Atsalean, Erikan, Elviran ja Hellikin kokonaisuus, johon valmistuu yhteensä 156 asuntoa arviolta vuoteen 2024 mennessä. Asuinkerrostalojen nimet ovat saaneet inspiraationsa Haagan kuuluisasta Alppiruusupuistosta.

Asunto Oy Helsingin Atsalea rakennetaan ikivihreän Alppiruusupuiston viereen, Etelä-Haagan pohjoisosaan. Valmistuessaan 42 uutta kotia tarjoava Atsalea on hyvin varusteltu, osin 3- ja osin 6-kerroksinen kaunotar, jonka sisäpiha hakee vertaistaan. Vehreä Haaga puistoineen ja viheralueineen avautuu asukkaille niin ikkunoista, terassipihoilta kuin parvekkeilta. Atsalea rakennetaan Helsingin kaupungin vuokratontille ja on RS-kohde.

”Haaga on perinteinen ja arvostettu asuinalue. Hanketta on kaavoitettu pitkään ja on hienoa, että voimme tarjota alueelle uutta asuintuotantoa Haagan Alppiruusupuiston läheisyyteen”, toteaa liiketoimintajohtaja Hannu Hirvensalo.

Atsaleasta löytyy koti niin yksinasuville, pariskunnille kuin lapsiperheillekin. Modernisti varustellut kodit vaihtelevat 31,5 m2:n yksiöistä 93 m2:n neljän huoneen asuntoihin. Lähes kaikissa asunnoissa on joko lasitettu parveke, pihaterassi tai ranskalainen parveke. Yksiportaisessa Atsaleassa koteja on sekä kolmessa että kuudessa kerroksessa talon eri puolilla. Atsalean pintamateriaalit ovat laadukkaita. Vaalea, vastustamaton harmonia sekä kestävät materiaalit hurmaavat kauneudellaan, jättäen kuitenkin tilaa omille sisustusunelmille. Atsalean asukkaita hemmottelee vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys. Arjen luksusta asumiseen tuovat porrashuoneen sisääntulotason digitaalinen näyttötaulu sekä sähköinen lukitusjärjestelmä. Yhtiö on myös savuton. Atsaleassa on 20 myytävissä olevaa autopaikkaa, joista osa varustetaan sähköauton latauspisteellä. Hallista löytyy lisäksi neljä myytävää moottoripyöräpaikkaa ja kaksi vieraspaikkaa. Erityismaininnan ansaitsevat myös korttelin upeat piha-alueet.

Koulujen ja päiväkotien sekä juna-aseman läheisyys helpottavat arkea. Kauniiden puistojen lisäksi lähietäisyydellä sijaitsevat Kaari ja Sello -kauppakeskukset auttavat arjen kiireissä. Arvostetulta ja lapsiystävällisenä pidetyltä asuinalueelta on hyvät liikenneyhteydet keskustaan. Huopalahden rautatieasemalle on vain puolisen kilometriä, ja Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja Raide-Jokeri tulee kulkemaan Haagan kautta. Liikennöinnin arvioidaan alkavan heti alkuvuodesta 2024, ja lähin pysäkki on vain 300 metrin päässä Atsaleasta. Pyöräteiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta sijainti sopii myös autottomille työikäisille.

Helsingin Atsalean rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa 2022 ja kodit valmistuvat arviolta marraskuussa 2023.