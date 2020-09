Pohjola Rakennuksen Turun Herttuankulman tulevan asuinalueen nimikilpailu on käynnissä

Pohjola Rakennuksella on alkamassa vuonna 2021 laaja rakennushanke Turun sataman lähelle rakentuvaan uuteen kaupunginosaan Herttuankulmaan. Hanke käsittää kaiken kaikkiaan 10 asuinkerrostaloa sekä parkkihallin.

Pohjola Rakennuksella on alkanut kaksivaiheinen nimikilpailu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun uunituoreiden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat päässeet miettimään nimiehdotuksia tulevan Herttuankulman asuinalueen kymmenelle asuinkerrostalolle, parkkihallille sekä koko korttelille. Kolme parasta nimiehdotusta jatkaa suoraan avoimeen nettiäänestykseen.

Parhaillaan käynnissä on nimikilpailun ensimmäinen vaihe, kun kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa oma nimiehdotuksensa Herttuankulman asuinalueen kokonaisuudelle. Ensimmäinen vaihe avoimesta nimikilpailusta on käynnissä 11.-25.9.2020 välisen ajan. Toinen vaihe alkaa lokakuun alussa, jolloin avoin äänestys jatkuu ja mukana on kolme yleisöäänestyksestä valittua ehdotusta sekä kolme ammattikorkeakoululaisten nimiehdotusta. Eniten ääniä kerännyt nimiehdotus valitaan Pohjola Rakennuksen Herttuankulman hankkeen ja tulevien kotitalojen nimeämiseen. Voittaja pääsee tällä tavoin jättämään pysyvän jälkensä Turun kaupungin historiaan.

Nimikilpailun voittaja julkistetaan yleisöäänestyksen päätyttyä lokakuun lopussa.