Pohjola Rakennus -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Yhteenveto vuodesta 2019

Vuosi 2019 oli Pohjola Rakennukselle muutoksen vuosi. Tilikaudella yhtiössä vahvistettiin sekä alue- että yhtiötason organisaatioita strategian mukaisesti, panostettiin yhtiötasoisten ohjaus- ja toimintamallien sekä tietojärjestelmien käyttöönottoon ja valmistauduttiin tilikauden päättyessä käyttöön otettuun uuteen toiminnanohjausjärjestelmään.

Yhtiön toiminta vakiintui taloudellisesti ja palautui voitolliseksi haastavan vuoden 2018 jälkeen. Erityisesti kuluttajakysynnän aktiivisuuden säilyminen oli erityisen positiivista, koska ennusteet uusien asuntojen kysynnästä olivat alkuvuodesta maltillisemmat.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä kiittää asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta toiminnan vakauttamisen vuodesta.

”Pohjola Rakennus on moderni yritys, joka toimii vahvasti kumppaneidensa kanssa. Olemme johtava toimija, jolle asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erittäin tärkeitä. Työllistämme yli 3 000 ammattilaista, joista noin 200 on omaa henkilökuntaa. Tehtävämme on auttaa kaupunkeja onnistumaan vetovoimaisessa asumisessa - rakentaa mukavuusalueita ja ihmisille koteja, joissa he voivat asua onnellisina. Haluamme jatkaa kehittymistämme uudistuvana ja vastuullisena toimijana. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhteinen asiamme, jossa menestymme sidosryhmiemme kanssa. Rakentamamme kohteet perustuvat ratkaisuihin, jotka ovat kestäviä, varmoja, koeteltuja ja testattuja. Rakentamamme kohteet kestävät sukupolvelta toiselle.”