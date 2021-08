Pohjola Rakennus aloitti ensimmäisen Helsingin Lauttasaareen tulevan uudiskohteensa ennakkomarkkinoinnin

Pohjola Rakennus käynnisti 13-kerroksisen Oulun Albertin rakentamisen 17.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Pohjola Rakennus on aloittanut Oulun ydinkeskustaan nousevan asuntokohteen Asunto Oy Oulun Albertin rakentamisen. Entisen diakoniaopiston paikalle rakennettava kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Kolmeentoista kerrokseen kohoavan asuinrakennuksen arvioitu valmistuminen on vuoden 2023 lopulla.