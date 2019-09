Pohjola Rakennus käynnistää historiansa suurimman hankkeen Espoon Matinkylään – Espoon Mahtinokka käyntiin syyskuussa

Pohjola Rakennus Oy Suomi on käynnistänyt Espoon Matinkylän vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennettavan Asunto Oy Espoon Mahtinokan rakentamisen. Hanke on saanut RS-valmiuden 13.9.2019 ja osakkeiden myynti aloitetaan välittömästi.

16-kerroksisessa Mahtinokassa on yhteensä 125 asuntoa ja yhteiset kerho- sekä saunatilat ylimmässä kerroksessa. Asuntojen keskipinta-ala on 52m2 ja asuntotyypit vaihtelevat 30,5m2:n yksiöstä 116m2:n viiden huoneen asuntoihin. Asuntojen kysyntä on ollut voimakasta ja ennakkovarauksia on saatu 60% osakkeista.

Mahtinokka sijaitsee monipuolisten palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä, kulman takaa löytyvät kauppakeskus Ison Omenan kaupat ja ravintolat, elokuvateatteri, kirjasto, terveyspalvelut ja monet muut arjessa tarvittavat palvelut. Rakennutettavien asuntojen houkuttelevuutta lisää muun muassa se, että ne sijaitsevat erinomaisten liikenneyhteyksien varrella; metrolla ja bussilla pääsee nopeasti Espoon ja Helsingin seudulle ja Länsiväyläkin sijaitsee ihan vieressä.

- Mahtinokka on Mahtikorttelin helmi. 16 kerrosta ja 6500 myytävää neliötä on ollut kova ponnistus hankekehitykselle ja myynnille. Hanke on edennyt koko ajan myötätuulessa ja olen tyytyväinen, että rakentaminen ja myynti voidaan nyt aloittaa, toteaa Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen

Vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennettavaan Mahtikortteliin tulee kokonaisuudessaan 218 asuntoa, joista 125 sijaitsee 16-kerroksisessa Asunto Oy Espoon Mahtinokassa, 59 FIM Asuntotuotolle Mahtitaipaleessa ja loput seitsemänkerroksisessa kerrostalossa, johon rakennetaan asumisoikeusasuntoja.