Pohjola Rakennus käynnisti 13-kerroksisen Oulun Albertin rakentamisen

Jaa

Pohjola Rakennus on aloittanut Oulun ydinkeskustaan nousevan asuntokohteen Asunto Oy Oulun Albertin rakentamisen. Entisen diakoniaopiston paikalle rakennettava kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Kolmeentoista kerrokseen kohoavan asuinrakennuksen arvioitu valmistuminen on vuoden 2023 lopulla.

Pohjola Rakennus on aloittanut Oulun ydinkeskustaan nousevan asuntokohteen Asunto Oy Oulun Albertin rakentamisen.

13-kerroksinen Asunto Oy Oulun Albert on näyttävä ja korkea asuinkerrostalo, joka nousee aivan Oulun ydinkeskustaan kaupungin monipuolisten palveluiden äärelle. Albertiin rakennetaan yhteensä 89 uutta ja avaraa kotia, joista löytyy vaihtoehtoja monenlaisiin eri elämäntilanteisiin. Alempien kerrosten yksiöt ja kaksiot ovat täydellisiä citykoteja, ja ylemmistä kerroksista löytyy tilaa isommallekin perheelle. Kerrosten välillä pääsee liikkumaan kätevästi kahdella eri hissillä. Seitsemän ylintä kerrosta mahdollistavat myös upeat näkymät kattojen yli merelle saakka. Albertin kodit ovat ajattomia ja kauniita. Kaikissa kodeissa on mietitty asumismukavuutta ja sitä lisäävät muun muassa laadukas tammiparketti ja huoneistokohtaisesti säädettävä lattialämmitys. Keittiö on kruunattu valkoisilla kodinkoneilla sekä induktioliedellä, ja korkeiden ikkunoiden ansiosta valoa pääsee tulvimaan laajasti läpi huoneiston. Osassa kodeista lisämukavuutta tuo oma lasitettu parveke ja taloyhtiön saunatilat tarjoavat Albertin asukkaille myös mahdollisuuden rentouttaviin saunahetkiin. Kohteen ennakkomarkkinointi sujui erinomaisesti, sillä kohteen sijainti ja maisemat saivat asunnonostajat odotetusti hyvin liikkeelle. ”Albert on sijainniltaan erinomainen ja täydentää hienosti asuntotarjontaamme Oulussa. Pystymme tarjoamaan Pohjola Rakennuksen toimesta erilaisia koteja – ydinkeskustassa sekä keskustan tuntumassa. Hanke on osoitus aktiivisesta otteestamme kehittää mukavuusalueita Ouluun,” hanketta luonnehtii Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Ari Loukkola. Albert sijaitsee aivan Oulun ydinkeskustassa, jossa kaikki palvelut ovat aivan kävelyetäisyydellä. Läheltä löytyy niin kauppakeskus, ravintoloita, monipuoliset harrastusmahdollisuudet kuin merenrantakin. Jos haluaa päästä kauemmas, lähin bussipysäkki on aivan nurkan takana ja juna- ja linja-autoasemalle on vain lyhyt kävelymatka. Oulun Albertin tontilla vanhan rakennuksen purkutyöt ovat parhaillaan käynnissä ja uuden rakentaminen alkaa kesäkuussa 2021. Uusien kotien arvioitu valmistuminen on loppuvuodesta 2023.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Pohjola Rakennus on aloittanut Oulun ydinkeskustaan nousevan asuntokohteen Asunto Oy Oulun Albertin rakentamisen. Lataa

Linkit