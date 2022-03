Pohjola Rakennus käynnisti 39 uuden kodin rakentamisen Nokian keskustaan

Asunto Oy Nokian Tuuliharju nousee Poutunpuiston ja uimahallin viereen, aivan Nokian ydinkeskustan tuntumaan. Tuuliharju on seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, jonka 39 uuden kodin suunnittelussa on panostettu etenkin toimiviin pohjaratkaisuihin sekä valoisan raikkaaseen yleisilmeeseen. Kohde tarjoaa koteja monenlaisiin asumisen tarpeisiin – olipa kyseessä isompaa perheasuntoa kaipaavat tai kompaktia yksiötä etsivät. Tuuliharjun kotien ehdoton etu on käytännöllisyys ja loistava sijainti, joka mahdollistaa arjen sujuvuuden palveluineen.

Tuuliharjun kodeissa on hillityn harmoninen tunnelma. Materiaaleina on käytetty muun muassa kaunista ja kestävää tammiparkettia ja mukavuutta puolestaan tuo kylpyhuoneissa jalkoja hellivä lattialämmitys. Keittiöt on varusteltu laadukkaasti – astianpesukone, kestävät laminaattitasot, kalusteuuni sekä keraaminen liesitaso tuovat sekä tyyliä että käytännöllisyyttä kodin sydämeen. Kaikissa kodeissa on myös lasitettu parveke, ja ylimmistä kerroksista voi ihastella idyllisiä puistomaisemia.

Suurimmassa osassa kodeista on myös ikioma sauna, ja autopaikkoja Tuuliharjun asukkaat voivat vuokrata läheisen pysäköintiyhtiön autokannelta. Niitä on varattu Tuuliharjun asukkaiden käyttöön yhteensä 19 paikkaa. Näiden lisäksi viereisellä tontilla on yksi vuokrattava autopaikka.

”Tuuliharju rakentuu loistavalle sijainnille keskelle Nokiaa ja keskustan kattava palvelutarjonta on vain muutaman askeleen päässä. Kohteen monipuolinen asuntojakauma tarjoaa mahdollisuuden eri elämänvaiheille ja -tyyleille. Yhtiö on korttelin viimeinen ja sen valmistuessa hieno kolmen talon kokonaisuus on valmis”, Pohjola Rakennuksen Tampereen hankejohtaja Erkki Ikonen kertoo.

Nokialla pääsee nauttimaan vanhan teollisuuskaupungin kotoisasta ilmapiiristä ja monipuolisista palveluista. Kotikortteli tarjoaa Tuuliharjun asukkaille myös erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja erilaisiin harrastuksiin. Viereisessä Poutunpuistossa järjestetään kesäisin muun muassa ryhmäliikuntaa ja puistokonsertteja. Läheltä löytyvät myös Sarpatinharjun lenkkipolut, eikä golfkentällekään ole pitkä matka. Aivan naapurissa palvelee uimahalli, ja läheltä löytyvät niin hiihtoladut kuin jäähallikin. Kulttuurinnälkäisiä ilahduttaa Nokian Työväenteatteri alle kilometrin päässä.

Vauhdilla kehittyvä Nokian keskusta-alue tarjoaa asukkailleen elinvoimaisen asuinalueen, jossa voi nauttia keskusta-asumisen parhaista puolista. Peruspalvelut ruokakauppoineen löytyvät kävelyetäisyydeltä, ja Tampereelle pääsee lähijunalla alle 15 minuutissa. Omalla autollakin matka taittuu hetkessä.