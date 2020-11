Pohjola Rakennus käynnisti 69 asuntoa kattavan RS-kohteen rakentamisen Tampereen Kalevaan

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Tampereen Puisto-Kalevaan nousevan kohteensa, Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kastanjan rakentamisen. Suuren ennakkosuosion saavuttanut kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu.

Asunto Oy Puisto-Kalevan Kastanja on 8-kerroksinen kerrostalo, johon rakentuu yhteensä 69 kotia. Puiston laidalle nousevassa Puisto-Kalevan Kastanjassa on tarjolla koteja kompakteista yksiöistä aina tilaviin kolmioihin sekä kahteen suureen loft-asuntoon, jotka herättivät valtavasti kiinnostusta. Ennakkomarkkinoinnin käynnistyttyä syyskuussa tulevat kodit varattiin ennätysnopeasti ja nyt niistä päästään tekemään kauppoja. Kodit Puisto-Kalevan Kastanjassa ovat valoisia ja moderneja, ja etenkin pohjaratkaisut ovat herättäneet asiakkaissa ihastusta. Kaikissa Puisto-Kalevan Kastanjan kodeissa on oma parveke tai terassi, joissa pääsee nauttimaan kotikulmien maisemista. ”Kastanja varattiin täyteen parissa päivässä, mikä osoittaa alueen vetovoiman. Suunnittelemamme kodit vastaavat kuluttajien tarpeisiin ja myös isommat perheasunnot ovat olleet erittäin kysyttyjä. Sen ymmärtää hyvin, kun ottaa huomioon alueen palvelutarjonnan, ratikkayhteyden sekä erittäin viihtyisän puistoympäristön”, sanoo hankejohtaja Henna Korpiluoto Pohjola Rakennukselta. Puisto-Kaleva on suunniteltu kaupunkiasumista arvostaville ja vehreyttä rakastaville asukkaille. Alueen ehdoton valttikortti on sen sijainti, sillä Puisto-Kalevasta löytyvät niin harrastusmahdollisuudet, päivittäispalvelut kuin hyvät julkiset liikenneyhteydetkin. Puisto-Kaleva on Tampereen suosituimpaan kaupunginosaan Kalevaan rakentuva uusi asuinalue, joka on suunniteltu kunnioittaen alueen puistomaisuutta. Puisto-Kalevan Kastanja on osa laajempaa rakennuskokonaisuutta, sillä Pohjola Rakennus rakentaa alueelle yhteensä kuusi taloa Tampereen kaupungin vuokratontille. Alueelle ensimmäisten joukossa nousevan Puisto-Kalevan Kastanjan arvioitu valmistuminen on keväällä 2022 ja tällä hetkellä enää viisi asuntoa on vailla varausta. Koko Puisto-Kalevan alueen arvioitu valmistuminen on vuonna 2025.

