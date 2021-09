Pohjola Rakennus käynnisti toisen Lauttasaaren kohteensa ennakkomarkkinoinnin

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Helsingin Lauttasaareen rakennettavan Asunto Oy Helsingin Särkiniemenpuiston ennakkomarkkinoinnin. Kohde on järjestyksessään toinen Pohjola Rakennuksen asuinkerrostalo, joka sijaitsee Lauttasaaressa. Ensimmäinen kohde, Asunto Oy Helsingin Julius, varattiin täyteen ennätysnopeasti. Myös Särkiniemenpuisto on herättänyt laajaa kiinnostusta jo ennen ennakkomarkkinoinnin käynnistymistä.

Yhteen Helsingin suosituimmista asuinalueista rakennetaan toinenkin Pohjola Rakennuksen asuinkerrostalo, kun Asunto Oy Helsingin Särkiniemenpuisto nousee Lauttasaaren eteläkärkeen. Sijainti ei voisi olla upeampi, sillä uudet kodit sijaitsevat aivan meren äärellä puistomaisessa miljöössä. Särkiniemenpuistoon rakennetaan yhteensä 76 uutta kotia, ja koteja suunnitellessa on otettu erityisesti huomioon suurten asuntojen kysyntä. Särkiniemenpuisto tulee koostumaan monipuolisesti erikokoisista kodeista ja asuntotarjontaa löytyy laajasti yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Ennakkomarkkinoinnin alkuvaiheessa tarjolla on myös suurempia yhdistelmäasuntoja, joissa on yhdistetty kaksi asuntoa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaksi kuudennen kerroksen ainutlaatuista kotia tullaan myymään tarjouskaupan kautta tulevien tarjousten perusteella. Tarjouskauppa alkaa verkkosivuillamme tänään perjantaina 3.9. ja se kestää perjantaihin 10.9.2021 saakka. Kaikki Särkiniemenpuiston kodit sekä yhteiset tilat rakennetaan laadusta tinkimättä käyttäen kestäviä ja korkeatasoisia materiaaleja. Myös valaistuksen osalta on otettu huomioon asukkaiden viihtyvyys. Kaikissa kodeissa on suuret ikkunat, joista asukkaat voivat ihailla puistomaisia maisemia ja ylimmissä kerroksissa myös ainulaatuista merinäköalaa. Suurimmassa osassa asuntoja on niin ikään koko kodin levyinen lasitettu parveke kätevine liukuovineen. Erityistä asumismukavuutta tuovat myös vesikiertoinen lattialämmitys viilennyksellä sekä huoneistokohtainen ilmanvaihto. Särkiniemenpuiston yhteiset tilat ovat vailla vertaansa. Asukkaiden käytössä ovat muun muassa palvelueteinen, kaksi talosaunaa, kattoterassi upeine merinäköaloineen, talopesula kuivaushuoneineen sekä kaksi yhteistilaa illanviettoja, perhejuhlia tai etätöitä varten. Molempien porrashuoneiden yhteydestä löytyy polkupyörä- ja lastenvaunuvarasto, joista toisen yhteydessä on kätevä kuraeteinen polkupyörien, koirien ja lasten kuravaatteiden pesuun. Särkinimenpuistossa on myös oma parkkihalli, jonne on helppo kulkea hissillä. Kaikki 67 autopaikkaa on varustettu sähköautojen latauspisteillä ja paikat myydään erillisinä osakkeina. Yhtiöstä löytyy myös 12 pienajoneuvopaikkaa. Rakennuksen vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleita, joiden tuottama sähkö käytetään kiinteistön yleisten tilojen hyväksi. Yhtiöstä tulee myös savuton. Lauttasaari on rauhallinen ja suosittu kaupunginosa läntisessä Helsingissä. Alueen runsas luonto, meri ja inhimillinen mittakaava tekevät siitä erityisen viihtyisän asuinalueen, josta moni onkin aikojen saatossa löytänyt pysyvän asuinpaikan itselleen. Kaikki, mitä sujuvaan arkeen tarvitaan, löytyy aivan läheltä ja Helsingin ydinkeskustaankin matkustaa metrolla käden käänteessä! Särkiniemenpuiston rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 alussa, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2023.

