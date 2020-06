Pohjola Rakennus on aloittanut 108 asunnon RS-kohteen rakentamisen Tampereen Kalevaan

Pohjola Rakennus Oy Suomi on käynnistänyt kesäkuussa Tampereen Puisto-Kalevan kohteen, Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärjen rakentamisen. Asuntojen kaupankäynti on myös aloitettu.

Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärki on 13-kerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 108 asuntoa yksiöistä neliöihin. Talon asukkaiden käytössä on yhteinen hyötykasvipuutarha, istutuslaatikoita, grillikatos sekä ruokailupaikka. Korttelilla on lisäksi käytössään ympäristöystävällinen täyssähköinen yhteiskäyttöauto.

Puisto-Kalevan Kärki sijaitsee monipuolisten palvelujen ja liikenneyhteyksien läheisyydessä. Alueen kulkuyhteydet tulevat parantumaan entisestään, kun Tampereen Ratikka aloittaa liikennöinnin.

- Kaleva ja sen myötä myös Puisto-Kalevan tuleva asuinalue on Tampereen aluekeskuksista vetovoimaisin alueen kehittymisen, keskustan läheisyyden, hyvien palveluiden sekä liikenneyhteyksien ansiosta. Kysyntää uusille asunnoille on ja Puisto-Kalevan Kärki vastaa siihen kysyntään, Pohjola Rakennuksen Tampereen alueen hankejohtaja Henna Korpiluoto kertoo.

Jäähallinraitille rakennettavan Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärjen monipuolinen asuntojakauma on selkeästi vastannut kysyntään, sillä lähes kaikki asunnot varattiin jo heti ennakkomarkkinoinnin alettua marraskuussa 2019. Kärjen suurimman asunnon, 114m2:n neliön suosio on ollut niin suuri, että sen varauslistalla on useita jonottajia.

Puisto-Kaleva on Tampereen suosituimpaan kaupunginosaan Kalevaan rakentuva uusi asuinalue. Nykyisen Tampere Areenan alueelle ensimmäisenä kohoava Puisto-Kalevan Kärki tulee olemaan osa laajempaa rakennuskokonaisuutta. Pohjola Rakennus rakentaa alueelle yhteensä kuusi taloa, jotka sijaitsevat Tampereen kaupungin vuokratontilla. Suuren kysynnän ansiosta seuraavan vaiheen ennakkomarkkinointi alkanee jo tämän vuoden lopulla tai jopa aikaisemmin. Kärjen arvioitu valmistuminen on vuoden 2022 alussa. Koko Puisto-Kalevan alueen arvioitu valmistuminen on vuonna 2025.