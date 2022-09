Pohjola Rakennus on aloittanut hitas-uudiskohteensa rakentamisen Vallilaan

Pohjola Rakennus rakentaa Helsingin Vallilaan viisi asuinkerrostaloa, joista Asunto Oy Helsingin Vallilan Siluetti on viimeinen. Sammatintielle rakentuvia helmiä ovat Fikka, Piilo ja jo valmistunut Jemma. Karstulantielle rakennettavat, uusiksi maamerkeiksi kohoavat kaksi korkeaa tornia, Siluetti ja Monumentti. 11 asuinkerrokseen kohoavassa Siluetissa on 41 uutta, kauan odotettua ja toivottua, hitas-asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 32 m2:n yksiöstä, 66-74 m2:n kolmioihin ja 76,5 m2:n neljän huoneen saunallisiin koteihin.

"Vallilan Siluetti täydentää nimensä mukaisesti Vallilan aluehankkeemme siluetin lopulliseen muotoonsa ja sen myötä alue tulee valmistumaan vuoden 2023 aikana. Siluetti tarjoaa alueelle myös paljon kaivattuja perheasuntoja ja tarjoaa hienoja näkymiä Vallilan laakson ja kaupungin talojen yli”, kommentoi liiketoimintajohtaja Hannu Hirvensalo.

Siluetin avarat hitas-kodit on helppo kalustaa, ja kotien materiaalit on mietitty käytön ja kulutuksen keston kannalta. Kotien yleisilme on rauhallisen vaalea, ja kaunis luonnonvalo pääsee sisään suurista ikkunoista. Lasitettu parveke tuo lisätilaa jo alkukeväästä pitkälle syksyyn. Todellista mukavuutta asumiseen tuo huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä koko asunnon kattava vesikiertoinen lattialämmitys. Yhtiölle ei rakenneta osakkeina myytäviä autopaikkoja eikä yhtiön välittömään hallintaan jääviä autopaikkoja. Sen sijaan alueelle tulee rakentumaan erillinen pysäköintilaitos Vallilan Puiston Parkki Oy, jonka osakkeiden ostosta voi tiedustella lisää Pohjola Rakennuksen asuntomyynnistä.

Taloyhtiön ullakkokerroksesta (12. krs) löytyvät yhteiset saunaosastot ja kerhohuone. Löylyistä voi nautiskella katsellen näkymää Paavalinkirkolle ja Kalasataman tornitaloille. Asukkaat saavat nauttia vehreästä ja viimeistellystä, suoraan puistoon jatkuvasta pihapiiristä, joka jaetaan viereisten rakennusten kanssa. Pihasta löytyy tilaa rentoon oleskeluun ja lasten leikkeihin. Jokaisella asunnolle on myös oma numeroitu irtaimistovarasto ja pyykinpesu ja -kuivaus hoituvat yhteisessä talopesulassa ja kuivaushuoneessa 1. kerroksessa. Yhtiöstä tulee savuton.

Uusien kotien sijainti on ihanteellinen, sillä kaikki palvelut sijaitsevat lähistöllä. Puistot, kaupat, koulut ja päiväkodit löytyvät lähes naapurustosta ja julkiset kulkuyhteydet ovat vertaansa vailla. Vallilassa on useita puistoja, joista lähimpään, Vallilan puistoon ja jalkapallokentälle, pääsee suoraan Siluetista ulos astuessa. Viereinen Vallilan laakso on vehreä ja monipuolinen alue, josta löytyy mitä ihastuttavin, 174-palstainen siirtolapuutarha. Laakson läpi pääsee helposti lenkkipolkua pitkin Kumpulaan saakka. Siluetti sijaitsee Vallilan korkeimmalla kohdalla, harjun päällä, jossa elämisen helppous ja ympäristön esteettisyys yhdistyvät kantakaupungin vilinään ja henkeäsalpaavat maisemat tuovat mielenrauhaa.

Siluetin kaikki asunnot ovat vapaarahoitteisia Hitas-omistusasuntoja ja Siluetti on RS-kohde. Hitas-yhtiö rakennetaan aina kaupungin vuokratontille. Asunnot on hintasäännelty kaupungin toimesta ja myyntihinnalla on yläraja. Kaupunki valvoo Hitas-asuntojen kauppoja ja kauppahintoja. Mikäli hakijat eivät osta asuntoa, asunnot vapautuvat julkiseen myyntiin.