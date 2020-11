Pohjola Rakennus on käynnistänyt 8-kerroksisen kerrostalon rakentamisen Jyväskylässä

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Asunto Oy Jyväskylän Kehräkukan rakentamisen Jyväskylän Seppälässä. Kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on alkanut.

Asunto Oy Jyväskylän Kehräkukkaan rakentuu yhteensä 50 uutta kotia kahdeksaan kerrokseen. Koteja on tarjolla yksiöistä kolmen huoneen asuntoihin, ja kaikista löytyy asumismukavuutta lisäävä lattialämmitys. Kolmen huoneen kodeissa on myös oma sauna. Asukkaiden autopaikat sijaitsevat pysäköintikannella, ja ne myydään erillisinä osakkeina. Kehittyvällä Seppälän alueella arkea helpottaa palveluverkosto, jonka ansiosta peruspalvelut ovat lähellä. Kauppakeskus Seppä sijaitsee vain kilometrin päässä uusista kodeista, eikä alueen kouluihin tai päiväkoteihin ole pitkä matka. Luontopoluille ja hiihtoladuille pääsee hetkessä, ja Seppälä tarjoaakin erinomaiset puitteet aktiiviseen elämäntyyliin. ”Seppälän alueelle tulee pitkästä aikaa Pohjola Rakennuksen uudiskerrostalotuotantoa jo aiemmin toteuttamiemme kolmen kerrostalon viereen. Kehräkukka täydentää kerrostalorakentamisen Seppäläntien varteen viimeisenä rakennettavana asuinrakennustonttina. Kauppoja on saatu sovittua jo kohtuullisesti ja vuodenvaihteeseen mennessä asunnoista on näillä näkymin myyty jo puolet”, kommentoi hankejohtaja Veli-Pekka Into Pohjola Rakennukselta. Jyväskylän keskusta laajenee hiljalleen Seppälän suuntaan, ja jo nyt sieltä löytyvät loistavat liikenneyhteydet Jyväskylän keskustaan. Valtaväylille pääsee kätevästi omalla autolla ja kattavat bussiyhteydet eri suuntiin helpottavat päivittäistä liikkumista. Kun Seppälän ja kaupungin keskustan välinen Kankaan alue rakentuu, alueelle tulee muun muassa uusia pyöräilyreittejä. Jyväskylä tunnetaan vilkkaasta urheilu- ja kulttuurielämästä sekä laadukkaista oppilaitoksistaan. Kaupungin parhaista puolista onkin helppo nauttia Kehräkukasta käsin, jonka arvioitu valmistuminen on helmikuussa 2022.

