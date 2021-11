Pohjola Rakennus on käynnistänyt ensimmäisen Helsingin Lauttasaareen tulevan uudiskohteensa rakentamisen

Pohjola Rakennus on aloittanut toisen Tammelan stadionin yhteyteen nousevan RS-kohteensa rakentamisen 18.11.2021 12:30:00 EET | Tiedote

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen rakennettavan Asunto Oy Tampereen Vestan rakentamisen. Kohde on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Vesta sijaitsee stadionin Salhojankadun puoleisessa päässä ja kohteen alustava valmistuminen on syyskuussa 2023.